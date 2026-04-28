Χρηματιστήριο: Πτώση 0,85%, στα 205,04 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα μικρά αρχικά τους κέρδη.

Ήπιες διακυμάνσεις σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς συνεχίζεται το αδιέξοδο γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.203,09 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,85%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.229,85 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 2.203,08 μονάδες (-0,85%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.838.141 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,93%), της Motor Oil (+0,80%) και της Κύπρου (+0,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-6,90%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,62%), της Alpha Bank (-2,48%), της Allwyn(-2,40%) και της Elvalhalcor (-1,88%).

Οι μετοχές της Aegean Airlines διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.475.127 και 4.270.012 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 26,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 25,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 71 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Lavipharm (+5,52%) και Δάϊος (+5,04%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-10,42%) και Χαϊδεμένος (-9,43%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,9200 -1,44%

ALLWYN:13,0050 -2,40%

ΚΥΠΡΟΥ:9,1450 +0,33%

METLEN:34,9200 -0,17%

OPTIMA:9,0000 -1,10%

ΤΙΤΑΝ: 45,6800 -1,55%

ALPHA BANK: 33,5050 -2,48%

AEGEAN AIRLINES: 11,7300 -6,90%

VIOHALCO: 14,5800 -0,55%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 39,3600 -2,62%

ΔΑΑ:9,9800 -0,20%

ΔΕΗ: 18,2000 -0,55%

COCA COLA HBC:49,0000 +0,93%

ΕΛΠΕ: 9,4600 -0,94%

ELVALHALCOR: 3,9100 -1,88%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,8550 -1,63%

ΕΥΔΑΠ: 10,1000 -0,98%

EUROBANK: 3,8000 -0,65%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1000 -1,13%

MOTOR OIL: 35,3000 +0,80%

JUMBO: 23,2400 -1,53%

ΟΛΠ:38,2000 +0,26%

ΟΤΕ: 18,3000 -0,05%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1940 -0,85%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3400 -1,10%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.