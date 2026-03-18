Χρηματιστήριο: Πτώση 0,62%, στα 286,97 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η υψηλή μεταβλητότητα χαρακτήρισε την εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση. Παρά την αρχική ισχυρή ανοδική κίνηση πάνω από τα επίπεδα των 2.180 μονάδων, η εγχώρια αγορά, αλλά και οι ευρωπαϊκές αγορές γύρισαν σε αρνητικό έδαφος, λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.129,82 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,62%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε μεγάλο εύρος διακύμανσης 58 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.183,66 μονάδες (+1,89%) και κατώτερη τιμή στις 2.125,29 μονάδες (-0,83%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 286,97 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.886.489 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,32%), του ΟΠΑΠ (+2,33%), της Aktor (+1,92%) και της Eurobank (+1,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,90%), της Viohalco (-2,81%),της Optima Bank (-2,30%), του ΟΛΠ (-1,99%) και της Coca Cola HBC (-1,91%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.041.874 και 10.828.849 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 40,33 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 39,04 εκατ. ευρώ

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 62 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λάνακαμ (κ) (+4,88%) και Σαράντης (+3,32%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-4,74%) και Ευρώπη Holdings (-4,11%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,6400 +1,92%

ΚΥΠΡΟΥ:8,6400 -1,82%

METLEN:36,40000 -1,78%

OPTIMA:8,4800 -2,30%

ΤΙΤΑΝ: 45,2000 -0,11%

ALPHA BANK: 3,2810 -1,53%

AEGEAN AIRLINES: 12,2000 -1,29%

VIOHALCO: 13,1400 -2,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,1600 -1,27%

ΔΑΑ:10,7900 -0,37%

ΔΕΗ:18,0700 +0,39%

COCA COLA HBC:51,3000 -1,91%

ΕΛΠΕ: 10,1900 -0,97%

ELVALHALCOR: 3.7000 -3,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7100 -1,01%

ΕΥΔΑΠ: 8,8100 +0,69%

EUROBANK: 3,5150 +1,30%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1700 -0,32%

MOTOR OIL: 39,3000 +0,26%

JUMBO: 23,4000 +0,17%

ΟΛΠ:37,0000 -1,99%

ΟΠΑΠ: 14,5100 +2,33%

ΟΤΕ: 17,0200 -1,73%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3160 -0,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3000 +3,32%

Πηγή: skai.gr

