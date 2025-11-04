Από Δευτέρα 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ορίζουν, σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία ως ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τους υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νικόλαο Τσάφο, με εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026 (ΦΕΚ 5802/ ΤΕΥΧΟΣ Β/ 31/10/2025).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις.

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, και βιομάζας ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

- Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για ζευγάρι. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων.

- Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.

Το επίδομα που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Μόνο ένα είδος καυσίμου δύναται να επιδοτηθεί ανά δικαιούχο και για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Οι αγορές των καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας πρέπει να γίνουν μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2025 και της 31ης Μαρτίου 2026. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης η περίοδος επιδότησης αρχίζει από την 15 η Οκτωβρίου 2025 και στην τιμή 1,14 ευρώ/λίτρο. Τέλος, για την επιδότηση καυσόξυλων και της βιομάζας (πέλετ), οι αγορές θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί από τους δυνητικούς δικαιούχους έως την 5η Δεκεμβρίου 2025, τότε θα λάβουν ως προκαταβολή το 60% του ποσού του επιδόματος που τους είχε καταβληθεί κατά την περυσινή χειμερινή περίοδο 2024- 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές - Δημοφιλείς Εφαρμογές - myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις.

Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

α) Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30 ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025.

β) Έως την 29η Μαΐου 2026 για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1 η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15 η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30 η Απριλίου 2026. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται επιπλέον πληρωμή έως την 31 η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση περιγράφεται επιπλέον λεπτομερώς η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων, η καταβολή των ποσών, αλλά και η διαδικασία υποβολής τυχόν ενστάσεων και καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολής προστίμων.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, στο πλαίσιο της ομαλής προσαρμογής της αγοράς στη νέα διαδικασία επεξεργασίας και ελέγχου των αιτήσεων και των στοιχείων που υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ, και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, οι επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα στοιχεία των αγορών ως εξής:

α. Από το πληροφοριακό σύστημα διακινητών πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ) για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης για το χρονικό διάστημα από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης έως και την 31/12/2025,

β. Από την ψηφιακή πλατφόρμα, myDATA ή από το πληροφοριακό σύστημα e-send της ΑΑΔΕ για τα παραστατικά αγοράς με ημερομηνία έκδοσης για το χρονικό διάστημα από 1/1/2026 και εντεύθεν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

- Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.

- Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα - Επιδόματα - Επίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

