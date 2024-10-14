Εφραίμογλου: Περαιτέρω ευκαιρίες εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου

Έντονα αυξητική τάση παρουσιάζει τα τελευταία τρία χρόνια, το εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Αυτό επισημάνθηκε στην εκδήλωση με θέμα «Discover Cyprus» που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, στα γραφεία του ΣΕΒ, από το ΕΒΕΑ, τον ΣΕΒ, την Enterprise Greece και τον ΣΕΒΕ, με την υποστήριξη της Eurobank.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση, η εκδήλωση στόχευε στην περαιτέρω ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων με την Κύπρο, καθώς και στην ενημέρωση ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών για τις δυνατότητες δραστηριοποίησής τους ή επέκτασή τους στη συγκεκριμένη χώρα.

Οι ομιλητές σημείωσαν ότι η Κύπρος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της Ελλάδας και στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. Τα τελευταία πέντε χρόνια κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πέντε κυριότερων χωρών προέλευσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις ελλαδικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην μεγαλόνησο, μεταξύ των οποίων 100 μεγάλου μεγέθους που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στους τομείς της ενέργειας, του λιανικού εμπορίου και των τροφίμων και ποτών, καθώς επίσης των τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας.

Το 2023 και το 2022, η Κύπρος ήταν ο 4ος σημαντικότερος προορισμός για τις εξαγωγές, με μερίδιο 6-7% επί του συνόλου τους, και η Ελλάδα ο σημαντικότερος προμηθευτής της Κύπρου, καλύπτοντας άνω του 20% των εισαγωγών της. Πέραν των πετρελαιοειδών, τα μεγαλύτερα μερίδια στις εξαγωγές της Ελλάδας προς την Κύπρο κατέχουν οι κλάδοι των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, καθώς επίσης των καλλυντικών και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Σταθερά ανοδική τάση καταγράφει τα τελευταία χρόνια και το διμερές εμπόριο υπηρεσιών. Το 2023 όπως και το 2022, η Ελλάδα ήταν μεταξύ των έξι σημαντικότερων προμηθευτών σε υπηρεσίες για την Κύπρο.

Στους τομείς επιχειρηματικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Κύπρο περιλαμβάνονται παραδοσιακά ισχυροί κλάδοι της κυπριακής οικονομίας, όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι κατασκευές και το λιανικό εμπόριο, ιδίως τα τρόφιμα και ποτά. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ωστόσο, οι τομείς της πράσινης ενέργειας και των ψηφιακών τεχνολογιών, στους οποίους εστιάζει και η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της Κύπρου. Σύμφωνα με το «Όραμα 2035», το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που ανακοινώθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση τον Ιούλιο 2022 και το οποίο συγκεντρώνει ευρεία πολιτική συναίνεση, η Κύπρος στοχεύει να αναδειχθεί σε «αειφόρο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο» της ευρύτερης περιοχής, έχοντας ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης τις επενδύσεις με αιχμή τους τομείς της πράσινης οικονομίας και της υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Στον χαιρετισμό της, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, δήλωσε: «Οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι διαχρονικά ισχυρές. Στην Κύπρο δραστηριοποιούνται πάνω από 1.500 ελληνικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν ευκαιρίες εμβάθυνσης της συνεργασίας σε παραδοσιακούς τομείς, αναδύονται όμως και νέα πεδία, όπως η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η ενέργεια, οι κατασκευές, η ναυτιλία, η υγεία, οι υψηλές τεχνολογίες. Νέες ευκαιρίες, επίσης, δημιουργεί και η τάση για περιφερειοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και για εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε προορισμούς ασφαλείς, κοντινούς και φιλικούς προς τις επιχειρήσεις. Ζητούμενο είναι η ενημέρωση των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων και η δημιουργία αξιόπιστων διαύλων δικτύωσης. Από την πλευρά μας, ως ΕΒΕΑ, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου. Είμαστε σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με επιμελητήρια και φορείς της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την διεύρυνση της Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστημονική συνεργασία. Στηρίζουμε τις εξωστρεφείς προσπάθειες ελληνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, με αποτελεσματική δικτύωση, έγκυρη πληροφόρηση και καθοδήγηση».

Η Βίκυ Μακρυγιάννη, διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Ανάπτυξης στον ΣΕΒ, δήλωσε ότι: «Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι αδελφές χώρες! Διατηρούν διαχρονικά στενούς οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς. Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι αρκετά ενισχυμένες και πολυεπίπεδες, καθώς περιλαμβάνουν διάφορους τομείς της οικονομίας. Η Κύπρος είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό που λείπει ωστόσο, είναι οι συνέργειες μεταξύ των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων σε έργα τρίτων χωρών, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. Μάλιστα, οι γεωστρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή μας είναι τόσο σημαντικές που οι συνεργασίες αυτές, θα έπρεπε να είναι ήδη εδραιωμένες. Στο πλαίσιο αυτό, οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τις ελληνικές εταιρείες για επέκταση στις αραβικές χώρες και οι ελληνικές τις κυπριακές, για διείσδυση στον βαλκανικό χώρο».

Σε δήλωσή του ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, ανέφερε ότι: «Οι ιστορικοί δεσμοί που ενώνουν τις δύο χώρες μας αποτελούν ένα ισχυρό θεμέλιο για περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομικής μας συνεργασίας. Η αγορά της Κύπρου παραμένει μια παραδοσιακή αγορά για τα ελληνικά προϊόντα ως προς τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Γι' αυτό και η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων με την Κύπρο αποτελεί βασικό στόχο της Enterprise Greece με σειρά δράσεων που έχουμε διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια και είναι ενταγμένα στο νέο μοντέλο υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης του εξαγωγικού δυναμικού της Ελλάδας».

Τέλος, ο Συμεών Διαμαντίδης, πρόεδρος του ΣΕΒΕ, αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, τονίζοντας τη σημασία της κυπριακής αγοράς για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Επισήμανε ότι οι εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τον όγκο εμπορίου να φτάνει τα 3,93 δισ. ευρώ το 2023. Ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέχει κυρίαρχη θέση στις ελληνικές εξαγωγές, ενώ αξιοσημείωτη είναι η ανάπτυξη και στον τομέα των μηχανών και συσκευών. Παράλληλα, οι κυπριακές εξαγωγές στην Ελλάδα κατέγραψαν αύξηση, κυρίως λόγω των πετρελαιοειδών και του φαρμακευτικού κλάδου. Υπογράμμισε τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, καθώς και την ισχυρή οικονομική τους σχέση, η οποία περιλαμβάνει εμπορικές ανταλλαγές στους τομείς της ναυτιλίας, του τουρισμού και των επενδύσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενίσχυσης της συνεργασίας και των υποδομών, με έμφαση στη βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων, την αξιοποίηση ψηφιακών πλατφορμών, τη διοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ και την παροχή ενημέρωσης για επενδυτικές ευκαιρίες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη με θέμα τις Διμερείς Σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, τον λόγο είχαν ο Ιωάννης Παπαμελετίου, πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο και ο Σταύρος Αυγουστίδης, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Οι δύο πρέσβεις, αφού παρουσίασαν τις εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα 3,3 δισ. ευρώ χωρίς να περιλαμβάνεται ο τομέας των υπηρεσιών, προέτρεψαν τους προσκεκλημένους να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και πρότειναν να πραγματοποιηθεί αποστολή ελληνικών επιχειρηματιών στην Κύπρο, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση και εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών.

Στη δεύτερη ενότητα, με έμφαση στις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά της Κύπρου, συμμετείχαν η Λία Ριρή, αναπληρώτρια διευθύντρια του Invest Cyprus, ο Δημήτρης Ψάρρης, ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Β3 Διεύθυνση υπουργείου Εξωτερικών και η Ελένη Αλμπαντή από την Eurobank. Αφού παρουσίασαν το σημαντικά στοιχεία της αγοράς και του διμερούς εμπορίου, επικεντρώθηκαν στους πυλώνες συνεργασίας κυπριακών και ελληνικών επιχειρήσεων σε νευραλγικούς τομείς των δύο αγορών, όπως ο χρηματοοικονομικός, ναυτιλιακός, ενέργειας και ΑΠΕ, αγοράς ακινήτων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τέλος, στην τελευταία ενότητα της εκδήλωσης που αφορούσε στο επιχειρείν στην αγορά της Κύπρου, την εμπειρία τους κατέθεσαν ο Δημήτρης Σταϊνχάουερ, ιδρυτής και μέτοχος της DS Concepts Limited και ο Ιωάννης Πολίτης, Corporate Head of Geographical Expansion and Diversification της ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Παρασκευάς Αναστασίου, διευθυντής του τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), ο οποίος παρουσίασε τον ρόλο του ΟΕΒ στην επίτευξη στρατηγικών συνεργειών μεταξύ ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

