Είναι πιθανό μέσα στο 2025 να δούμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση, το πιθανότερο στην περιοχή της Κρήτης, που θα μας δώσει μια αρχική εικόνα για τα δυνητικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Βρισκόμαστε σε κρίσιμο χρονικό σημείο, αναμένουμε τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις των εταιρειών.

Αυτό ανέφερε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο Athens Energy Summit, χαρακτηρίζοντας στρατηγικής σημασίας το ενδιαφέρον των αμερικανικών εταιρειών Chevron και ExxonMobil που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ερευνών στη χώρα.

Σε σχέση με τις αναφορές για αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής μετά την εκλογή Τραμπ η κα Σδούκου είπε ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ανέκαθεν έλεγε πως το φυσικό αέριο χρειάζεται ως καύσιμο - γέφυρα προς την απανθρακοποίηση και ως παράγοντας συγκράτησης του κόστους της ενεργειακής μετάβασης.

Ο διευθυντής του γραφείου Ελλάδας του αγωγού ΤΑΡ Γιάννης Μαρής ανέφερε ότι από το 2026 αυξάνεται η δυναμικότητα μεταφοράς του αγωγού, που είναι σήμερα 10 δισ. Κυβικά μέτρα ετησίως, κατά 1,2 δισ, επιπλέον. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη νέο market test, που επαναλαμβάνεται ανά διετία, για πιθανή περαιτέρω επέκταση. Ο αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας και Ελλάδας προς την Ευρώπη λειτουργεί από το 2020 και καλύπτεο το 18 % των ελληνικών ειαγωγών φυσικού αερίου ενώ από το 2022 τροφοδοτεί - μέσω της διασύνδεσης του ελληνβουλγαρικού αγωγόύ - με 800 εκατ, κυβικά μέτρα ετησίως τη Βουλγαρία.

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Στρατηγικής του ΔΕΣΦΑ Μιχάλης Θωμαδάκης ανέφερε εξάλλου ότι είναι σε εξέλιξη συζήτησης με τους αντίστοιχους Διαχειριστές στα βόρεια σύνορα προκειμένου να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες υποδομές για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς Βορρά και Δύση αλλά και στη Β.Αφρική για συνεργασία στη μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

