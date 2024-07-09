Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,02%- Στα 108,83 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε ήπια ανοδικά, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ, του ΟΠΑΠ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.451,22 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.458,37 μονάδες (+0,51%) και κατώτερη στις 1.447,37 μονάδες (-0,24%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 108,83 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.952.143 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,72%), του ΟΠΑΠ (+2,67%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,14%), της Viohalco (+1,29%) και του ΟΤΕ (+1,16%)

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-1,62%), της Autohelllas (-1,34%), της Motor Oil (-1,20%) και της Τιτάν (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 3.373.456 και 3.364.416 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 12,59 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 9,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 53 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +10,00% και Attica Bank +8,11%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος -10,00% και Doppler -9,50%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,6500 -1,00%

ALPHA BANK: 1,6500 -0,45%

AEGEAN AIRLINES: 11,8200 +1,03%

VIOHALCO: 6,2800 +1,29%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,2000 +2,14%

ΔΑΑ:7,8000 +0,03%

ΔΕΗ: 11,7100 +2,72%

COCA COLA HBC:32,2000 -0,86%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6000 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,3200 +1,09%

ELVALHALCOR: 1,8940 +0,96%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8900 -1,62%

ΕΥΔΑΠ: 5,7000 +0,35%

EUROBANK: 2,1050 -0,99%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1000 +0,71%

MOTOR OIL: 23,1400 -1,20%

JUMBO: 27,3400 -0,58%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7800 -0,27%

ΟΛΠ:25,9500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,40000 +2,67%

ΟΤΕ: 13,9800 +1,16%

AUTOHELLAS:11,7600 -1,34%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6820 -1,07%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5000 -0,52%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2400 -0,05%

