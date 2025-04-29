Σε ανοδικό τροχιά γύρισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών από δύο συνεδριάσεις οριακής υποχώρησης. Ο Γενικός Δείκτης προσέγγισε τις 1.710 μονάδες για πρώτη φορά μετά από έναν μήνα κλείνοντας στις 1.709,63 μονάδες (άνοδος 0,46%).

Μένει μία συνεδρίαση για την ολοκλήρωση του Απριλίου, με τη μηνιαία άνοδο, την έκτη κατά σειρά, να καθορίζεται σε 1,45%. Η φετινή απόδοση του δείκτη φθάνει στο 16,3%.

Οι τραπεζικές πρωταγωνίστησαν στη σημερινή άνοδο του Χρηματιστηρίου καθώς κλαδικός δείκτης ενισχύθηκε περισσότερο από 1% με την Πειραιώς να ξεχωρίζει με κέρδη άνω του 2%. Στα blue chips άνοδο κατέγραψαν η Jumbo, η Ελλάκτωρ, η ElvalHalcor, η Motor Oil και ο ΔΑΑ. Ξεχώρισε επίσης ήταν ο ΟΠΑΠ, καθώς μετά τη σημερινή γενική συνέλευση εγκρίθηκε συμπληρωματικό μέρισμα ύψους 0,8 ευρώ ανά μετοχή για το 2024. Με αυτό τον τρόπο, διεύρυνε το υψηλό 16ετίας, κλείνοντας πάνω από τα 19,5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2009.

Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) αυξήθηκε κατά +0,61% στις 4.237,86 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) είχε οριακή άνοδο +0,16% στις 2.580,25 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών έφθασε στα 148,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23,47 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Στα 119,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 62 μετοχές, αρνητικό για 49, ενώ 9 μετοχές έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις 4 συστημικές τράπεζες, η Πειραιώς είχε με κέρδη 2,07% στα 5,022 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (1,61% στα 2,523 ευρώ), η Alpha Bank (1,35% στα 2,178 ευρώ) και η Εθνική (0,13% στα 9,502 ευρώ).

Πηγή: skai.gr

