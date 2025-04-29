Το 2024, το κόστος του κυβερνοεγκλήματος παγκοσμίως ξεπέρασε τα 16,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 33% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του FBI που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες. Αυτή η ραγδαία αύξηση αποδίδεται κυρίως σε απάτες επενδύσεων, επιθέσεις phishing και ransomware, με τους ηλικιωμένους να αποτελούν το πιο ευάλωτο δημογραφικό, καταγράφοντας απώλειες σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην Ελλάδα, το 2024 χαρακτηρίστηκε από σημαντική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων, με έμφαση στις επιθέσεις ransomware που έπληξαν κρίσιμους τομείς όπως η εκπαίδευση, το λιανικό εμπόριο και τα ΜΜΕ. Επιπλέον, η χώρα κατέγραψε υψηλά ποσοστά έκθεσης σε κακόβουλο λογισμικό, με 15 εκατομμύρια απειλές να εντοπίζονται από τα συστήματα εταιρειών ασφαλείας λογισμικών.

Σύμφωνα μάλιστα με επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Ελλάδα αντιμετώπισε σημαντική αύξηση των περιστατικών κυβερνοεγκλήματος το 2024. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δέχθηκε 89.343 κλήσεις μέσω του πενταψήφιου αριθμού 11188, ενώ διαχειρίστηκε 13.379 νέες υποθέσεις, εκ των οποίων οι 9.261 αφορούσαν απάτες μέσω διαδικτύου. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη απειλή του κυβερνοεγκλήματος στη χώρα και την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων κυβερνοασφάλειας.

Ειδικοί στον τομέα των ψηφιακών συστημάτων και της κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν ότι η παράνομη συνδρομητική πειρατεία IPTV αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αύξησης του κυβερνοεγκλήματος. Οι μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες IPTV, που παρέχουν πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια και περιεχόμενο χωρίς τη σχετική άδεια, συχνά έχουν συνδέσεις με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα και χρηματοδοτούν άλλες μορφές παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι χρήστες τέτοιων υπηρεσιών εκθέτουν τον εαυτό τους σε σοβαρούς κινδύνους. Μεταξύ αυτών είναι η πιθανότητα μόλυνσης των συσκευών τους με κακόβουλο λογισμικό, η κλοπή προσωπικών δεδομένων και η εμπλοκή σε περιπτώσεις οικονομικής απάτης. Συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή τέτοιων παράνομων πλατφορμών για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων όσο και της οικονομικής ασφάλειας των πολιτών. Δεν είναι τυχαία και τα ευρήματα της Europol το προηγούμενο διάστημα, όπου ύστερα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά των παράνομων δικτύων IPTV, αποκάλυψε ότι μεγάλο πειρατικό δίκτυο εξυπηρετούσε πάνω από 22 εκατομμύρια χρήστες εκτεθειμένους σε όλους αυτούς τους ψηφιακούς κινδύνους και πολλοί από αυτούς να έχουν πέσει θύματα ηλεκτρονικών εγκλημάτων.



Πηγή: skai.gr

