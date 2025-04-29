Φορολοταρία Μαρτίου: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε

Σήμερα, Τρίτη (29/4), ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η 42η δημόσια κλήρωση για τη φορολοταρία, για τις συναλλαγές Μαρτίου.

Στη συγκεκριμένη κλήρωση αναδείχθηκαν 556 τυχεροί λαχνοί, ενώ τα ποσά που χορηγούνται στους δικαιούχους είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Τα ποσά που κερδίζουν οι τυχεροί είναι τα εξής:

50.000 ευρώ για έναν τυχερό

20.000 ευρώ για 5 τυχερούς

5.000 ευρώ για 50 τυχερούς

Τι πρέπει να κάνουν οι τυχεροί χωρίς τραπεζικό λογαριασμό

Οι φορολογούμενοι που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

Έχουν προθεσμία 3 μήνες από την ημερομηνία της κλήρωσης για να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

