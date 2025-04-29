Λογαριασμός
ΑΑΔΕ: Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέσω myPROPERTY

Υπενθυμίζεται ότι από 30/12/2024 υποβάλλονται ψηφιακά μέσω myPROPERTY οι αντίστοιχες δηλώσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος

ΑΑΔΕ

Ψηφιακά υποβάλλονται πλέον, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων για συστάσεις, τροποποιήσεις και καταργήσεις σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, εντός και εκτός του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ), από τις οποίες προκύπτει φόρος προς καταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι από 30/12/2024 υποβάλλονται ψηφιακά μέσω myPROPERTY οι αντίστοιχες δηλώσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος (https://www.aade.gr/sites/default/files/2024-12/30.12.2024..pdf) .

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας διευκολύνει περαιτέρω συμβολαιογράφους και φορολογούμενους στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους, δεδομένου ότι την περασμένη χρονιά υποβλήθηκαν πάνω από 14.000 σχετικές δηλώσεις στις αρμόδιες ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.

Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1062/2025), μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής υποβάλλονται ψηφιακά:

   α) Αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, σε περιοχές εντός συστήματος ΑΠΑΑ, εφόσον:

   * αφορούν τη σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση σύστασης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών, με ή χωρίς κτίσματα,

   * πραγματοποιείται μεταβίβαση εμπραγμάτου δικαιώματος, διανομή, ανταλλαγή, συνένωση ακινήτων και

   * προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου

   β) Αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες αφορούν τη σύσταση ή τροποποίηση σύστασης ή κατάργηση σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών με ή χωρίς κτίσματα, για ακίνητα εκτός συστήματος ΑΠΑΑ, ανεξάρτητα από την υποχρέωση καταβολής φόρου

   γ) Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης, ή τροποποίησης σύστασης ή κατάργησης σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ»

Οι δηλώσεις αυτές:

   * συμπληρώνονται από πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη,

   * υποβάλλονται από τους υπόχρεους σε δήλωση ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, στη ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY, επιλέγοντας στη συνέχεια Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet,

   * εκκαθαρίζονται από την αρμόδια ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 - 17:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΑΑΔΕ MyProperty
