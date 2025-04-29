Ψηφιακά υποβάλλονται πλέον, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων για συστάσεις, τροποποιήσεις και καταργήσεις σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, εντός και εκτός του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ), από τις οποίες προκύπτει φόρος προς καταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι από 30/12/2024 υποβάλλονται ψηφιακά μέσω myPROPERTY οι αντίστοιχες δηλώσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος (https://www.aade.gr/sites/default/files/2024-12/30.12.2024..pdf) .

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας διευκολύνει περαιτέρω συμβολαιογράφους και φορολογούμενους στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους, δεδομένου ότι την περασμένη χρονιά υποβλήθηκαν πάνω από 14.000 σχετικές δηλώσεις στις αρμόδιες ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.

Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1062/2025), μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής υποβάλλονται ψηφιακά:

α) Αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, σε περιοχές εντός συστήματος ΑΠΑΑ, εφόσον:

* αφορούν τη σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση σύστασης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών, με ή χωρίς κτίσματα,

* πραγματοποιείται μεταβίβαση εμπραγμάτου δικαιώματος, διανομή, ανταλλαγή, συνένωση ακινήτων και

* προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου

β) Αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες αφορούν τη σύσταση ή τροποποίηση σύστασης ή κατάργηση σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών με ή χωρίς κτίσματα, για ακίνητα εκτός συστήματος ΑΠΑΑ, ανεξάρτητα από την υποχρέωση καταβολής φόρου

γ) Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης, ή τροποποίησης σύστασης ή κατάργησης σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ»

Οι δηλώσεις αυτές:

* συμπληρώνονται από πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη,

* υποβάλλονται από τους υπόχρεους σε δήλωση ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, στη ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY, επιλέγοντας στη συνέχεια Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet,

* εκκαθαρίζονται από την αρμόδια ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 - 17:00.

