Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,25% - Στα 88,12 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών επικράτησαν ασθενείς ανοδικές τάσεις. Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων η αγορά θα λειτουργήσει και πάλι την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.448,86 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,25%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.458,45 μονάδες (+0,41%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 88,12 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 17.914.667 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,38%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,33%), της Ελλάκτωρ (+1,65%), της Σαράντης (+1,49%), της Coca Cola HBC (+1,37%) και της ΓΕΚ (+1,21%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,18%), της Motor Oil (-1,95%), των ΕΛΠΕ (-1,58%), του ΟΠΑΠ (-1,21%) και της Eurobank (-1,16%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 3.072.565 και 2.784.712 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,79 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,80 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 49 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +8,00% και Premia +6,34%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού -8,11% και Mermeren -5,00%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 40,0000 +1,01%
ALPHA BANK: 1,5760 -0,22%
AEGEAN AIRLINES: 10,0800 +0,10%
VIOHALCO: 5,3300 +1,14%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4200 +1,21%
ΔΑΑ:7,9740 -0,32%
ΔΕΗ: 11,8700 +2,33%
COCA COLA HBC:32,6200 +1,37%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9700 +1,65%
ΕΛΠΕ: 7,1850 -1,58%
ELVALHALCOR: 1,8700 -0,53%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,5920 -3,16%
ΕΥΔΑΠ: 5,8600 +1,03%
EUROBANK: 2,2240 -1,16%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1600 -0,14%
MOTOR OIL: 20,1600 -1,95%
JUMBO: 25,1600 -0,08%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,1800 -0,66%
ΟΛΠ:30,3500 +1,00%
ΟΠΑΠ: 15,5000 -1,21%
ΟΤΕ: 14,7200 -0,88%
AUTOHELLAS:10,2600 -0,97%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8540 -0,95%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9000 +1,49%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,9900 -0,15%
- Αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις για τα νέα προγράμματα «Σπίτι μου» ΙΙ και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»
- Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους: Τι προβλέπει η Στρατηγική για τη Χρηματοδότηση του Δημοσίου το 2025
- ΓΑΙΑΟΣΕ: Τέσσερα σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου
