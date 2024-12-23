Αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις για τα νέα προγράμματα «Σπίτι μου» ΙΙ και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (www.hdb.gr) αναρτήθηκαν οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις Τράπεζες για τα νέα Προγράμματα «Σπίτι μου» ΙΙ και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», μετά από την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας Χρηματοδότησης από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και την Διευθύνουσα Σύμβουλο της HDB, Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Το Πρόγραμμα «Σπίτι μου» ΙΙ, με συνολικό προϋπολογισμό δανείων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, και το Πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», με συνολικό προϋπολογισμό δανείων 400 εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» ΙΙ στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά πρώτης κατοικίας, ειδικά για νέους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω χαμηλότοκων και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δανείων. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τρίτεκνους και πολύτεκνους γονείς, όπου το δάνειο είναι άτοκο σε ποσοστό 75%, για ΑΜΕΑ και για γονείς δυο παιδιών συγκεκριμένων Δήμων του Νομού Έβρου. Προβλέπεται επίσης, διεύρυνση των ηλικιακών κριτηρίων, με το όριο να ανεβαίνει στα 50 έτη -από 39 στο «Σπίτι μου» Ι- αλλά και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, με το ποσό να φτάνει τις 36.000 ετήσιο εισόδημα για 4μελή οικογένεια. Δύο επιπλέον αλλαγές σε σχέση με το «Σπίτι μου» Ι σχετίζονται με το γεγονός ότι το εισόδημα που προσμετράται είναι αυτό της τελευταίας τριετίας και όχι μόνο της προηγούμενης χρονιάς, ενώ δεν υπάρχει ο αυστηρός χρονικός περιορισμός για την παρουσίαση συγκεκριμένου διαμερίσματος στην τράπεζα. Το νέο πρόγραμμα αφορά ακίνητα με αξία συμβολαίου έως 250.000 ευρώ, έως 150 τ.μ, κατασκευής έως το 2007, και το ποσό του δανείου μπορεί να ανέλθει στις 190.000 ευρώ- από 150.000 που ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα- καλύπτοντας έως και το 90% του συμβολαίου. Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από 3 έως 30 χρόνια.

Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και είναι ανοιχτό σε όλα τα φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες κατοικίας, κύριας ή δευτερεύουσας. Η επιδότηση του επιτοκίου του τραπεζικού δανείου για όλους τους δικαιούχους, φτάνει το 100%,

πρόκειται δηλαδή για άτοκο δάνειο. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι για θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης-ψύξης, ηλιακό θερμοσίφωνα, αντικατάσταση κουφωμάτων, πράσινη στέγη, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών/μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ΑΠΕ, καθώς και ευρύτερες εργασίες τοποθέτησης. Το πόσο του δανείου μπορεί να φτάσει έως τις 25.000 ευρώ και η διάρκειά του κυμαίνεται από 3 έως 7 χρόνια.

Τα δυο προγράμματα αναμένεται ότι θα διατίθενται μέσω των εμπορικών τραπεζών που θα συμμετάσχουν σε αυτά, από τα μέσα Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.