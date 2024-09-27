Ανοδικά κινήθηκαν οι αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, αφού καταγράφηκαν 18,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023 (17,5 εκατ.), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,0% η επιπλέον 1,4 εκατ. αφίξεις σε σχέση με πέρυσι.
Στο μεταξύ τον Αύγουστο του 2024 καταγράφηκαν 4,5 εκατ. αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,4%/+311 χιλ. σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.
Την ίδια στιγμή αύξηση κατέγραψαν οι επιμέρους γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2024, με εξαίρεση τις Κυκλάδες.
Ειδικότερα, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα Περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθαν σε 13,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 6,0%/+761 χιλ. σε σύγκριση με το 2023. Στην Κρήτη, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6,3%/+233 χιλ., στα Δωδεκάνησα ανήλθαν σε 3,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 10,6%/+314 χιλ., στα Ιόνια Νησιά καταγράφηκε αύξηση κατά +5,2%/+145 χιλ., με συνολικά 2,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στην Πελοπόννησο οι αφίξεις ανήλθαν σε 167 χιλ., σημειώνοντας αύξηση +12%/+18 χιλ. σε σχέση με το 2023.
Αντίθετα, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση -1,0%/-10 χιλ.
Σε ό, τι αφορά τέλος τις Ταξιδιωτικές Εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, αυτές κατέγραψαν άνοδο κατά 5,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 και διαμορφώθηκαν στα 10.953 εκατ. Ευρώ.
