H ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας παραμένει σταθερή, ενώ η μείωση του πληθωρισμού επιβραδύνεται, σύμφωνα με τις νέες επικαιροποιημένες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (World Economic Outlook Update).

Παράλληλα, το ΔΝΤ «xτυπά καμπανάκι» για την ανεπαρκή δημοσιονομική προσαρμογή σε πολλές χώρες μετά την πανδημία του κορωνοϊού, επικρίνοντας ιδιαίτερα τις ΗΠΑ για τη συνεχιζόμενη αύξηση του χρέους τους που δημιουργεί κινδύνους για την οικονομία τους και για την παγκόσμια οικονομία.

To ΔΝΤ προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος 3,2% (όπως και με την έκθεση του Απριλίου) και 3,3% το 2025, οριακά υψηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο.

Η Ευρωζώνη αναμένεται να αναπτυχθεί 0,9% φέτος (έναντι πρόβλεψης 0,8% τον Απρίλιο) και 1,5% το 2025, ενώ στις ΗΠΑ η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2,6% και στο 1,9%, αντίστοιχα.

Κύρια μηχανή για την παγκόσμια ανάπτυξη αποτελούν οι αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες και κυρίως η Κίνα και η Ινδία, στις οποίες αντιστοιχεί η μισή αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ωστόσο, το Ταμείο τονίζει ότι οι παγκόσμιες προοπτικές θα παραμείνουν αδύναμες για την επόμενη πενταετία επειδή αναμένεται εξασθένιση της δυναμικής στις ασιατικές οικονομίες, με το ΑΕΠ της Κίνας να αναμένεται ότι θα αυξηθεί 3,3% το 2029.

Για τον παγκόσμιο πληθωρισμό προβλέπει ότι θα μειωθεί φέτος στο 5,9% (όπως και τον Απρίλιο) από 6,7% το 2023 αλλά σημειώνει ότι σημειώνεται επιβράδυνση σε αναπτυγμένες οικονομίες και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ.

Το Ταμείο θεωρεί ότι οι κίνδυνοι όσον αφορά τις προβλέψεις του είναι ισορροπημένοι, αλλά ξεχωρίζει δύο ως πιο σημαντικούς.

Πρώτον, περαιτέρω προβλήματα στον αποπληθωρισμό αναπτυγμένων οικονομιών θα μπορούσαν να ωθήσουν κεντρικές τράπεζες, όπως την αμερικανική Fed, να διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλότερα για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τη συνολική ανάπτυξη, με αυξημένη ανοδική πίεση στο δολάριο με αρνητικό αντίκτυπο στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.

«Τα καλά νέα είναι ότι καθώς υποχώρησαν τα σοκ, ο πληθωρισμός μειώθηκε χωρίς ύφεση της οικονομίας. Τα κακά νέα είναι ότι, ενώ ο πληθωρισμός των τιμών ενέργειας και τροφίμων έχει σχεδόν επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα σε πολλές χώρες, αυτό δεν ισχύει για τον γενικό πληθωρισμό», αναφέρει το Ταμείο καθώς οι τιμές των υπηρεσιών αυξάνονται περισσότερο.

Δεύτερον, το Ταμείο τονίζει ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν πιο άμεσα καθώς η επιδείνωσή τους έχει αφήσει πολλές χώρες πιο ευάλωτες απ' ό,τι προβλεπόταν πριν από την πανδημία.

«Πολύ λίγα πράγματα γίνονται, διογκώνοντας την αβεβαιότητα για την οικονομική πολιτική. Οι προβλεπόμενες δημοσιονομικές προσαρμογές είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς σε πάρα πολλές χώρες.

Είναι ανησυχητικό ότι μία χώρα, όπως οι ΗΠΑ, με πλήρη απασχόληση, έχει μία δημοσιονομική στάση που ωθεί τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ σταθερά υψηλότερα, με κινδύνους τόσο για την εγχώρια όσο και την παγκόσμια οικονομία.

Η αυξανόμενη εξάρτηση των ΗΠΑ από βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι επίσης ανησυχητική. Με υψηλότερο χρέος, βραδύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερα ελλείμματα, δεν θα χρειαζόταν πολύ για να γίνουν οι πορείες του χρέους λιγότερο βολικές, με κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», επισημαίνει το ΔΝΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

