Στην επιτυχή έκδοση ομολόγου, ύψους 350 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2030 και ετήσιο επιτόκιο 7,250%, το οποίο θα εκδοθεί στο 100% της ονομαστικής του αξίας προχώρησε την Παρασκευή η θυγατρική του Ομίλου Sani/Ikos, Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à r.l.

H έκδοση του ομολόγου υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές από κορυφαίους εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου Sani/Ikos, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η έκδοση του ομολόγου θα ολοκληρωθεί περί την 26η Ιουλίου 2024 και υπόκειται στους συνήθεις όρους κλεισίματος. Τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αποπληρωμή των υφιστάμενων 5⅝% ομολόγων του Ομίλου με λήξη το 2026, για την κάλυψη εξόδων και δαπανών συναλλαγής και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν η Morgan Stanley & Co. International plc και η Deutsche Bank Aktiengesellschaft ως βασικοί ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Eurobank, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα ως Co-Managers.

Ο Όμιλος Sani/Ikos λειτουργεί 12 ιδιόκτητα πολυτελή θέρετρα στη Χαλκιδική, την Κέρκυρα και την Κω στην Ελλάδα, καθώς και στην Ανδαλουσία και τη Μαγιόρκα στην Ισπανία, ενώ τρία ακόμη ξενοδοχειακά συγκροτήματα βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.