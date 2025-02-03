Ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο στο 3,1%

Στο 3,1%, από 2,9% τον Δεκέμβριο, επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).
Στη μηνιαία σύγκριση ωστόσο, οι τιμές εμφάνισαν πτώση κατά 0,7%.
Για το σύνολο της ευρωζώνης, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε οριακά στο 2,5% ετησίως, από το 2,4% τον Δεκέμβριο (μετά το 2,2% του Νοεμβρίου).
Όσον αφορά στο δομικό πληθωρισμό- δείκτη στον οποίο δεν «μετράνε» οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας- διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 2,7% ετησίως στην ευρωζώνη.
Από μήνα σε μήνα (Ιανουάριο με Δεκέμβριο) καταγράφηκε σημαντική πτώση 1% μηνιαίως.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιανουάριο (3,9%, έναντι 4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,3%, έναντι 2,6% τον Δεκέμβριο), την ενέργεια (1,8%, έναντι 0,1% τον Δεκέμβριο) και μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, σταθερά σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο).
