Νίκος Παπαθανάσης: Νέες δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ύψους 5,9 εκατ. ευρώ

Δύο προσκλήσεις για την υλοποίηση δράσεων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με χρηματοδότηση από το σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν προσκλήσεις για:

Πλέγμα Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Δήμους Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας και Τρίπολης. Εξατομικευμένες Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης & μείωσης του Κινδύνου Φτώχειας.

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών, συμπληρωματικών στις υπηρεσίες που ήδη παρέχονται, στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης για την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης. Ειδικότερα, προβλέπεται η χρηματοδότηση υπηρεσιών που στηρίζονται στην εξατομικευμένη προσέγγιση των ωφελούμενων και των οικογενειών τους, ακολουθούν τη μεθοδολογική προσέγγιση του social mentoring και εστιάζουν πρωτίστως: στην πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας και ιδίως της παιδικής φτώχειας, την πρόληψη της περιθωριοποίησης των νέων, την ενδυνάμωση των ωφελούμενων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με πρόσθετες δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την κοινωνικοποίηση, την ενεργό υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και την προετοιμασία των ατόμων μελών ευπαθών ομάδων για τη βιώσιμη ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 3.500.000,00 ευρώ και ως Δυνητικοί Δικαιούχοι ορίζονται: ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ο ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (μεμονωμένα ή σε συνεργασία).

Αναβάθμιση των Κοινωνικών Δομών των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Οιχαλίας & Τρίπολης. Βελτίωση της εξυπηρέτησης ωφελούμενων/δυνητικών ωφελούμενων, εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, προμήθεια εξοπλισμού & μεταφορικών μέσων.

Στόχος της δράσης είναι η άμεση παρέμβαση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, τόσο με ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής τους υποδομής, όσο και με προμήθεια εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων προσβάσιμων σε ΑΜΕΑ, με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων κοινωνικών αναγκών στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης για την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 2.400.000,00 ευρώ και ως Δυνητικοί Δικαιούχοι ορίζονται: ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ο ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ο ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (μεμονωμένα ή σε συνεργασία).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων τίθεται η 30η/05/2025.

Οι δύο δράσεις εντάσσονται στην Προτεραιότητα 4 – «Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση»- του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (Πρόγραμμα ΔΑΜ).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

