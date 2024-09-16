Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,31% - Στα 72,06 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, εν μέσω περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας και περιορισμένων διακυμάνσεων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της Alpha Bank, της Autohellas, της Lamda Development και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.423,61 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,31%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.413,85 μονάδες (-0,38%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 72,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 16.470.830 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,62%), της Autohellas (+1,82%), της Lamda Development (+1,72%) και της Τιτάν (+1,26%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,07%), της ΔΕΗ (-1,05%), της Μυτιληναίος (-0,99%) και της Πειραιώς(-0,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 4.192.508 και 3.047.267 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 11,73 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 51 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλουκίνας-Λάππας +5,52% και Μουζάκης +5,34%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -10,42% και Ξυλεμπορία (π) -9,84%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,1000 +1,26%

ALPHA BANK: 1,5495 +2,62%

AEGEAN AIRLINES: 10,6100 -0,84%

VIOHALCO: 5,5500 +0,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,2800 +0,47%

ΔΑΑ: 7,6800 -0,26%

ΔΕΗ: 11,2800 -1,05%

COCA COLA HBC: 33,8400 +1,14%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,9800 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,0450 -0,14%

ELVALHALCOR: 1,8500 -1,07%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3840 +1,07%

ΕΥΔΑΠ: 5,6400 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,9800 +0,23%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1100 +1,72%

MOTOR OIL: 21,6200 -0,18%

JUMBO: 24,2800 -0,41%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,4400 -0,95%

ΟΛΠ: 27,0000 +0,56%

ΟΠΑΠ: 15,9500 -0,31%

ΟΤΕ: 15,0400 +0,47%

AUTOHELLAS: 11,1800 +1,82%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8500 -0,70%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9200 -0,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,4000 +0,21%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.