Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή άνοδο, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.420 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας, στις 1.424,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση1,57%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 98,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.753.318 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Σαράντης (+1,99%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-3,37%), της Εθνικής (-2,99%), της Πειραιώς (-2,95%), της Aegean (-2,53%), της Alpha Bank (-2,53%), της Ελλάκτωρ (-2,39%) και της ΔΕΗ (-2,30%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 4.637.377 και 3.984.041 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 16,81 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 13,70 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 19 μετοχές, 90 πτωτικά και 9 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις +9,42% και Λανακάμ +3,14%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης -6,34% και Αφοί Κορδέλλου -6,02%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,6500 -0,49%

ALPHA BANK: 1,5400 -2,53%

AEGEAN AIRLINES: 11,5600 -2,53%

VIOHALCO: 6,3500 -0,78%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5000 -1,43%

ΔΕΗ: 11,0500 -2,30%

COCA COLA HBC:31,5000 -0,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 -2,39%

ΕΛΠΕ: 8,3950 -1,64%

ELVALHALCOR: 1,8700 -1,68%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8580 -2,99%

ΕΥΔΑΠ: 5,8500 -1,52%

EUROBANK: 2,0300 -0,83%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4000 -0,37%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6600 -1,33%

MOTOR OIL: 25,9200 -1,97%

JUMBO: 26,1600 -1,88%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,5400 -0,44%

ΟΛΠ:25,3500 -1,74%

ΟΠΑΠ: 14,5400 -2,28%

ΟΤΕ: 13,4400 -0,44%

AUTOHELLAS:11,4600 -3,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5890 -2,95%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,2600 +1,99%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,2400 -0,38%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

