Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή άνοδο, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.420 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας, στις 1.424,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση1,57%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 98,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.753.318 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,47%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Σαράντης (+1,99%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-3,37%), της Εθνικής (-2,99%), της Πειραιώς (-2,95%), της Aegean (-2,53%), της Alpha Bank (-2,53%), της Ελλάκτωρ (-2,39%) και της ΔΕΗ (-2,30%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 4.637.377 και 3.984.041 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 16,81 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 13,70 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 19 μετοχές, 90 πτωτικά και 9 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις +9,42% και Λανακάμ +3,14%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης -6,34% και Αφοί Κορδέλλου -6,02%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 30,6500 -0,49%
ALPHA BANK: 1,5400 -2,53%
AEGEAN AIRLINES: 11,5600 -2,53%
VIOHALCO: 6,3500 -0,78%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5000 -1,43%
ΔΕΗ: 11,0500 -2,30%
COCA COLA HBC:31,5000 -0,57%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 -2,39%
ΕΛΠΕ: 8,3950 -1,64%
ELVALHALCOR: 1,8700 -1,68%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,8580 -2,99%
ΕΥΔΑΠ: 5,8500 -1,52%
EUROBANK: 2,0300 -0,83%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4000 -0,37%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,6600 -1,33%
MOTOR OIL: 25,9200 -1,97%
JUMBO: 26,1600 -1,88%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,5400 -0,44%
ΟΛΠ:25,3500 -1,74%
ΟΠΑΠ: 14,5400 -2,28%
ΟΤΕ: 13,4400 -0,44%
AUTOHELLAS:11,4600 -3,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5890 -2,95%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,2600 +1,99%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,2400 -0,38%
