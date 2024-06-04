Λογαριασμός
Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Ισχυρή πτώση 1,57% - Στα 98,68 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 98,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.753.318 μετοχές

Χρηματιστήριο

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή άνοδο, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.420 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα χαμηλά ημέρας, στις 1.424,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση1,57%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 98,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.753.318 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Σαράντης (+1,99%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-3,37%), της Εθνικής (-2,99%), της Πειραιώς (-2,95%), της Aegean (-2,53%), της Alpha Bank (-2,53%), της Ελλάκτωρ (-2,39%) και της ΔΕΗ (-2,30%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 4.637.377 και 3.984.041 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 16,81 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 13,70 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 19 μετοχές, 90 πτωτικά και 9 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις +9,42% και Λανακάμ +3,14%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης -6,34% και Αφοί Κορδέλλου -6,02%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,6500 -0,49%

ALPHA BANK: 1,5400 -2,53%

AEGEAN AIRLINES: 11,5600 -2,53%

VIOHALCO: 6,3500 -0,78%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5000 -1,43%

ΔΕΗ: 11,0500 -2,30%

COCA COLA HBC:31,5000 -0,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 -2,39%

ΕΛΠΕ: 8,3950 -1,64%

ELVALHALCOR: 1,8700 -1,68%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8580 -2,99%

ΕΥΔΑΠ: 5,8500 -1,52%

EUROBANK: 2,0300 -0,83%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4000 -0,37%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6600 -1,33%

MOTOR OIL: 25,9200 -1,97%

JUMBO: 26,1600 -1,88%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,5400 -0,44%

ΟΛΠ:25,3500 -1,74%

ΟΠΑΠ: 14,5400 -2,28%

ΟΤΕ: 13,4400 -0,44%

AUTOHELLAS:11,4600 -3,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5890 -2,95%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,2600 +1,99%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,2400 -0,38%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

