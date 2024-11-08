Χρηματιστήριο- ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη δεύτερη διαδοχική μείωση επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 4,50% έως 4,75%, την επομένη της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με οριακή πτώση 0,59 μονάδων στις 43.729,34 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 285,99 μονάδων (+1,51%), στις 19.269,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,06 μονάδων (+0,74%), στις 5.973,10 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

