Πάουελ: Δεν θα παραιτηθώ εάν μου το ζητήσει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα παραιτηθεί εάν του το ζητήσει ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Ειδικότερα, ερωτηθείς εάν θα παραιτηθεί εάν του ζητηθεί, ο Πάουελ είπε «όχι» στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για την πολιτική.
Οι σχέσεις Πάουελ - Τραμπ ήταν δύσκολες στην πρώτη θητεία του και υπήρξαν ευρείες προσδοκίες ότι ο επανερχόμενος πρόεδρος μπορεί να προσπαθήσει να απομακρύνει τον Πάουελ. Ο πρόεδρος της Fed είπε ότι μια απόπειρα ανατροπής του πριν από τη λήξη της θητείας του "δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο".
