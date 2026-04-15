Χρηματιστήριο Aθηνών: Στις 2.278,20 μονάδες με πτώση 0,27%

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο.

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις και την πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.278,20 μονάδες σημειώνοντας μικρή πτώση 0,27%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,82 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,18%), της Aegean Airlines (+1,16%) και της Elvalhalcor (+0,86%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,32%), της Oprima Bank (-1,14%) και της Εθνικής (-1,02%).

Ανοδικά κινούνται 43 μετοχές, 37 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ(κ) (+4,25%) και Lavipharm (+3,12%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-6,15%) και Εβροφάρμα (-3,39%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

