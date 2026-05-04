Χρηματιστήριο Aθηνών: Στις 2.210,14 μονάδες με άνοδο 0,98%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιων διακυμάνσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.210,14 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,98%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 27,94 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,48 %.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlene (+3,66%), της Viohalco (+2,59%), της Πειραιώς (+2,44%), της Εθνικής (+2,12%) και της Allwyn (+2,02%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-0,99%), της Jumbo (-0,34%) και της ΔΕΗ (-0,09%).

Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές, 17 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (+7,48%) και Medicon (+4,98%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Merneren (-8,82%) και Ξυλεμπορία(π) (-7,82%).

Αναστολή διαπραγμάτευσης για Προοδευτική και Mediterra

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά, από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς δεν δημοσίευσε εντός της προβλεπόμενης από τον Ν. 3556/2007 προθεσμίας την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2025.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης της εταιρείας MEDITERRA Α.Ε., για την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, σε συνέχεια της δημοσίευσης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2025, για τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής της διατυπώνει «Γνώμη με Επιφύλαξη» στην έκθεση του ελεγκτή, έως ότου η εταιρεία προβεί σε αναδιατύπωση και αναδημοσίευση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο από 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως πιστοποιούνται από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

