Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών στις ευρωαγορές

Υποτονικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες στη Μέση Ανατολή ενώ οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δέχονται πιέσεις μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για αύξηση των δασμών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτή την εβδομάδα.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση, με την BMW ⁠και τη Mercedes να υποχωρούν κατά 2%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX ⁠600 παραμένει αμετάβλητος, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει απώλειες 0,48%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

