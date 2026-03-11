Σε θετικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά, μετά από ένα πτωτικό ξεκίνημα, με την αγορά να προσπαθεί να κινηθεί κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Optima, της Aegean και του ΟΛΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.183,57 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,22%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.158,26 μονάδες (-0,94%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 68,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,99%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+3,46%), της Aegean Airlines (+2,88%), του ΟΛΠ (+2,73%) και της Lamda Development (+1,74%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-1,44%) και της ΔΕΗ (-0,90%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.780.746 και 1.369.431 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 13,19 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 41 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,09%) και Λανακάμ (+7,55%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Dimand (-3,08%) και Mevaco (-2,82%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

