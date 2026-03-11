Τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας προετοιμάζονται για ένα πιθανό σοκ στις τιμές του πετρελαίου από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ζητώντας από τους πολίτες να εργάζονται από το σπίτι, εφαρμόζοντας τετραήμερη εργασία και υποσχόμενα αύξηση των δαπανών για επιδοτήσεις ενέργειας.

Τα -μερικές φορές δραστικά- μέτρα αναδεικνύουν τις βαθιές ανησυχίες για τον αντίκτυπο του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημοσιονομική βιωσιμότητα μιας περιοχής με περισσότερους από 700 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σημειώνουν οι Financial Times.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στις Φιλιππίνες θα πρέπει «να περιορίσουν τα επίσημα ταξίδια μόνο στις απολύτως απαραίτητες λειτουργίες, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξοικονόμησης ενέργειας εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή», ανακοίνωσε την Τρίτη το προεδρικό γραφείο, λίγες μόλις ημέρες αφού διέταξε πολλές δημόσιες υπηρεσίες να εφαρμόσουν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης έδωσε εντολή στο προσωπικό των περισσότερων δημόσιων υπηρεσιών να εργάζεται από το σπίτι, ενώ το Βιετνάμ κάλεσε τις εταιρείες να ενθαρρύνουν την τηλεργασία και το κοινό να προτιμά τη συνεπιβίβαση σε αυτοκίνητα (car pooling) ή το ποδήλατο. Η Ινδονησία δεσμεύθηκε να αυξήσει τις δαπάνες για τις επιδοτήσεις καυσίμων.Η γειτονική Μαλαισία επιδοτεί επίσης τις τιμές των καυσίμων.

Οι ανησυχίες για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου εντείνονται σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής ήδη επιβραδύνονται. Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, φτάνοντας περίπου τα 119 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, πριν υποχωρήσει περίπου στα 90 δολάρια.

Οι επίμονα υψηλές τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να διευρύνουν σημαντικά τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κυβερνήσεων που επιδοτούν τα καύσιμα. Θα ενισχύσουν επίσης τις πληθωριστικές πιέσεις, ενδεχομένως αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να καθυστερήσουν τις μειώσεις επιτοκίων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη, σύμφωνα με οικονομολόγους.

