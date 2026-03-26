Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά.

Πτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με φόντο τα αντιφατικά μηνύματα για την ύπαρξη ή μη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.064,86 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.070,16 μονάδες (+0,59%) και κατώτερη τιμή στις 2.044,21 μονάδες (-0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 119,16 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (+1,89%), της Εθνικής (+1,77%), του ΟΛΠ (+1,69%) και της Coca Cola HBC (+1,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,69%), της ΕΥΔΑΠ (-2,02%), της Optima Bank (-1,26%) και της Aktor (-1,17%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.727.882 και 4.188.401 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 28,54 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 47 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (+5,26%) και Κέκροψ (+3,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Mevaco (-5,49%) και CPI (-5,28%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

