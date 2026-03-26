Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις προοπτικές του πληθωρισμού για τις μεγάλες οικονομίες, ενώ η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να επιβραδυνθεί αισθητά εξαιτίας της σύγκρουσης, προειδοποιεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός σε 20 μεγάλες οικονομίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 4% φέτος, από 2,8% που προέβλεπε τον Δεκέμβριο.
Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,2%, ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο αναπροσαρμόστηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4%.
«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική μεταβολή των προοπτικών για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό», σημειώνει ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του.
Ο οργανισμός δεν προέβη ωστόσο σε εκτιμήσεις για το ύψος του παγκόσμιου πληθωρισμού.
Όσον αφορά την ανάπτυξη του πλανήτη, εξακολουθεί να αναμένει αύξησή της κατά 2,9%, όπως και τον Δεκέμβριο, αν και για ορισμένες περιοχές έχουν αναθεωρήσει πτωτικά τις προβλέψεις του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα, στο 0,7%. Στις 21 χώρες της Ευρωζώνης αναμένει επίσης επιβράδυνση της ανάπτυξης κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 0,8%.
Όσον αφορά την Ινδία και την Κίνα βλέπει άνοδο του πληθωρισμού, με μικρή έως μηδενική αναμενόμενη επίπτωση στην ανάπτυξη.
