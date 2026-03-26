Οι traders στρέφονται στην ΑΙ για να προβλέψουν τις καιρικές συνθήκες

Στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, οι οποίες επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, οι traders στρέφονται προς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης που δεν έχουν σχεδιαστεί για να προβλέπουν θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις, αλλά για να προβλέπουν την ίδια την πρόγνωση, σημειώνει το Bloomberg.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει να προβλέπουν αν η διετής πρόγνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) -σημείο αναφοράς για τους traders που αναπροσαρμόζουν το κόστος του κινδύνου σε σχέση με τη ζήτηση θέρμανσης, την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και την ευελιξία του συστήματος- πρόκειται να μετατοπιστεί προς υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες.

To ForecastEdge

Για να προβλέψει την επόμενη μεταβολή της πρόγνωσης πριν αυτή γίνει γνωστή, η εταιρεία ανάλυσης καιρού Atmospheric G2 λάνσαρε το ForecastEdge τον Οκτώβριο. Το κέρδος έγκειται στην πρόβλεψη της επόμενης μεταβολής στις προβλέψεις του ECMWF και στην αξιοποίησή της πριν μεταβληθούν οι καμπύλες του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Προβλέπουμε μεταβολές προς το ψυχρότερο ή το θερμότερο, αυτό είναι το βασικό», δήλωσε ο Andrew Pedrini, μετεωρολόγος της AG2. «Η αγορά αντιδρά περισσότερο στις μεταβολές αυτές παρά στην πραγματική ακρίβεια του μοντέλου», επεσήμανε.

Δεν επιδιώκει να βελτιώσει την πρόβλεψη του ECMWF που επηρεάζει την αγορά, αλλά παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την κατεύθυνση προς την οποία είναι στατιστικά πιθανό να κινηθεί το μοντέλο αυτό, πρόσθεσε.

Η AG2 δεν αποκαλύπτει ακριβώς πώς λειτουργεί το ForecastEdge, αλλά ο Pedrini είπε ότι χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης με ένα στατιστικό μοντέλο ιστορικών αλλαγών στις προβλέψεις του ECMWF. Είπε ότι το εργαλείο είναι βελτιστοποιημένο όσον αφορά την κατεύθυνση και όχι για τις ακριβείς μεταβολές βαθμών.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει ποσοστό ακρίβειας περίπου 70% στην πρόβλεψη αυτών των μεταβολών σε ολόκληρη την ήπειρο και στη Γερμανία, η οποία καθορίζει τις ευρωπαϊκές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ο Pedrini ανέφερε ότι το εργαλείο απέδειξε την ακρίβειά του εν όψει των ασταθών κυμάτων ψύχους στις αρχές του 2026, προειδοποιώντας με επιτυχία για τις μεταβολές του καιρού που επηρέασαν την αγορά ενέργειας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, μισή ημέρα πριν το μοντέλο του ECMWF καταφέρει να τις εντοπίσει. Αυτό επέτρεψε στους συνδρομητές -τουλάχιστον 10 μεγάλες εταιρείες συναλλαγών πληρώνουν πενταψήφια ποσά για την υπηρεσία- να μειώσουν τον κίνδυνο πριν πέσουν οι τιμές.

Ωστόσο, ορισμένοι βετεράνοι traders παραμένουν επιφυλακτικοί. Ο Lorenzo Ramella Pralungo, αναλυτής καιρού στη DXT Commodities SA, δήλωσε ότι η εταιρεία του δοκιμάζει το εργαλείο, αλλά επικεντρώνεται στο αν προσφέρει νέες πληροφορίες ή απλώς αντανακλά το μοντέλο του ECMWF.

Το χειμώνα, το μοντέλο του ECMWF παρουσιάζει την τάση ψύχους στην ηπειρωτική Ευρώπη με μακροπρόθεσμες προβλέψεις, διορθώνοντας συχνά προς το θερμότερο καθώς πλησιάζει η ημερομηνία, είπε. «Θα θέλαμε να μάθουμε αν το ForecastEdge προσθέτει πραγματική ικανότητα ή απλώς εκμεταλλεύεται αυτή την τάση», είπε ο Pralungo.

Η διάκριση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, διότι ενώ οι αναθεωρήσεις προς τα υψηλότερα είναι πιο συχνές, είναι οι ξαφνικές πτώσεις της θερμοκρασίας που προκαλούν τη μεγαλύτερες απώλειες στους traders, και ο εντοπισμός αυτών των ασυνήθιστων μεταβολών μπορεί να οδηγήσει σε κερδοφόρες συναλλαγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.