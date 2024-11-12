Χρηματιστήριο Αθηνών: Road Show για τις εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης

Με την συμμετοχή 20 εισηγμένων εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης πραγματοποιήθηκε σήμερα το ATHEX SMALL CAP CONFERENCE 2024 που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών εξωστρέφειας του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την προβολή και ανάδειξη των εταιρειών του στην εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Στελέχη των εταιρειών αυτών είχαν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές και τους παρουσίασαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξαν οι κ.κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και Παναγιώτης Αντωνόπουλος, αντιπρόεδρος Α ́ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφέρθηκε στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α), τονίζοντας ότι με απλοποιημένη διαδικασία, απευθύνεται σε δυναμικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που επιθυμούν: άντληση κεφαλαίου, ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, αναγνωρισιμότητα στην αγορά και προετοιμασία για είσοδο στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος τόνισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν το 99,9% των επιχειρήσεων στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα, απασχολούν το 83,5% των εργαζομένων και παράγουν το 57% της προστιθέμενης αξίας.

Οι Εταιρείες Μικρής Κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελούν το 60% του συνόλου των εισηγμένων εταιρειών, ενώ κατά την περίοδο 2021 -2024 έχει αυξηθεί η κεφαλαιοποίησή τους κατά 22% και η ρευστότητα κατά 50%.

Ο αντιπροέδρου της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. Π. Αντωνόπουλος στην έναρξη εργασιών του σημερινού Small Cap Conference τόνισε ότι η

Ένωση έχει διαχρονικά στηρίξει τις μικρότερες εισηγμένες επιχειρήσεις, επιδιώκοντας να ενισχύσουμε τις σχέσεις τους με τους επενδυτές. Από το 2009, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο, καλέσαμε τις εταιρίες της Εναλλακτικής Αγοράς να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους, αναγνωρίζοντας τη δυναμική τους ως καινοτόμες επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Σημείωσε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την καινοτομία και προάγοντας την τοπική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και χρηματοδοτική ενίσχυση των ΜμΕ έχει ευρύτερες θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Τα μέλη μας, επεσήμανε ο κ. Π. Αντωνόπουλος, οι Έλληνες Διαχειριστές Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας, αποτελούν σημαντικό χρηματοδοτικό πυλώνα για τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Ειδικά οι επενδύσεις σε εταιρίες μικρότερης κεφαλαιοποίησης προσφέρουν οφέλη διαφοροποίησης, και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι εξής εταιρείες : ALPHA TRUST - ANDROMEDA, ALUMIL, AS COMPANY, CPI - COMPUTER PERIPHERALS INTERNATIONAL, ELTON GROUP, EUROCONSULTANTS, LOULIS FOOD INGREDIENTS, MED, MEDITERRA, MOTODYNAMICS, PAPOUTSANIS, PERFORMANCE TECHNOLOGIES, PETROS PETROPOULOS, QUALITY & RELIABILITY, REAL CONSULTING, REVOIL, SOFTWEB, TECHNICAL OLYMPIC GROUP, THRACE PLASTICS, UNIBIOS.

Oι θεσμικοί που συμμετείχαν στο ATHEX Small Cap Conference ήταν οι εξής: AMBROSIA CAPITAL, Elikonos Capital AIFM, Eurobank Equities, Pantelakis Securities, AXIA Ventures Group, MERIT SECURITIES, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕΕΔ, HPMF, ALPHA ASSET MANAGEMENT MFMC, ALLIANZ, EDISON INVESTMENT RESEARCH, Piraeus Securities, Fast Finance, PIRAEUS AEDAK,NN ΑΕΔΑΚ, EUROXX Securities,ΕUROCAPITAL PARTNERS, OPTIMA BANK, TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ, ATTICA BANK, EUROBANK AM MFMC, Optima asset management ΑΕΔΑΚ, Depolas Inv Services, ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΕΠΕΥ,EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A.,BETA SECURITIES,ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.,Vigor Finance, Nuntius Capital,3K IP ΑΕΔΑΚ,EUROCORP, KM CUBE ΑΕΠΕΥ,N. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή,ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.,MONEY SPOT,EUROBANK,ΖΩΤΟΣ ΑΕΠΕΥ,ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, KYΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, ALPHA TRUST ANDROMEDA AEEX, EUROBANK ASSET MANAGEMENT, NBG Securities,ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΟΕΕ και ALPHA FINANCE.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.