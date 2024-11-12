Θεοδωρικάκος: Nα υιοθετήσουμε ένα επιθετικό μοντέλο επενδύσεων

Στην διαχρονικότητα των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο επίσημο Δείπνο δικτύωσης στο πλαίσιο του 4ου Innovation Forum το οποίο συνδιοργανώνουν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα.

Η γερμανική οικονομία, όπως είπε ο υπουργός, αποτελεί τον κύριο εξαγωγικό προορισμό των ελληνικών προϊόντων. Πρόσθεσε μάλιστα, πως τα εξαιρετικά επίπεδα συνεργασίας απεικονίζονται, τόσο στις ροές επενδυτικών κεφαλαίων και στις τουριστικές αφίξεις, όσο και στις επιχειρηματικές συνεργασίες.

Ο υπουργός τόνισε, επίσης, πως η διακρατική συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας στην έρευνα και καινοτομία είναι το μοναδικό πολυθεματικό διμερές πρόγραμμα που υλοποιεί και συγχρηματοδοτεί η Γερμανία με άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και φανερώνει την υψηλή προτεραιότητα που προσδίδουν και οι δύο χώρες σ' αυτή την συνεργασία.

«Οι οικονομίες κλίμακος που μπορούν να προκύψουν από τον τεχνολογικό συντονισμό των κέντρων και των ερευνητικών ινστιτούτων, μπορούν να είναι καθοριστικές για την ανταγωνιστικότητα των δύο οικονομιών» σημείωσε ο ίδιος.

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Διανύουμε μια περίοδο με πολύ υψηλό βαθμό γεωστρατηγικής ρευστότητας, καθώς οι δύο πόλεμοι που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή μας, έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομική ζωή της Ευρώπης, άρα και σοβαρές επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα.

Στην πραγματικότητα θέτουν την Ε.Ε. μπροστά σε πολύ σοβαρά ταυτοτικά ζητήματα και επιλογές προτεραιοτήτων, καθώς άπτονται θεμάτων ασφαλείας και τεράστιων κινδύνων για το μέλλον της, που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το παρόν και τις προοπτικές της Ε.Ε..

Ταυτόχρονα, χωρίς καμία αμφιβολία, η εκλογή του προέδρου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργεί νέα δεδομένα.

Πιστεύω ότι βασικές προτεραιότητες της Ε.Ε. βρίσκονται στην έκθεση Ντράγκι και ιδιαίτερα στην ανάγκη να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο επιθετικών επενδύσεων, ιδιαιτέρως στον τομέα της βιομηχανίας, της καινοτομίας και της υπερσύγχρονης τεχνολογίας που παράγεται από την καινοτομία. Αυτός είναι όρος επιβίωσης για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την ανταγωνιστικότητά της.

'Αρα, υπό αυτό το πρίσμα, Ελλάδα και Γερμανία πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο της Ε.Ε., για να συνεισφέρουν σε αυτό. Βεβαίως, η Γερμανία αναμφίβολα αποτελεί τη χώρα με το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και καλείται να παίξει εξαιρετικά σημαντικό και καθοριστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση».

Ο υπουργός συνέχισε, λέγοντας ότι «η μονομερής επιβολή δασμών, φόρων, ποσοστώσεων στο διμερές εμπόριο και η παροχή κινήτρων από την πλευρά των ΗΠΑ για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων μπορεί να πλήξουν αυτή την διαχρονική σχέση βραχυχρόνια, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα την αλλοιώσουν μακροχρόνια».

Όμως, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις, όπως σημείωσε, οι ΗΠΑ τοποθετούν την Γερμανία στο κέντρο των διατλαντικών σχέσεων και αποτελούν τον κύριο συνομιλητή τους στην Ε.Ε. Γι' αυτό τον λόγο, όπως είπε, καλείται σήμερα η μεγαλύτερη οικονομία της Ε.Ε. να ηγηθεί της προσπάθειας που θα τοποθετήσει τις σχέσεις Ε.Ε. - ΗΠΑ σε μια νέα εποχή και σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμά, ότι «πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παραγωγής - βιομηχανίας».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η Ελλάδα την τελευταία πενταετία έχει καταστεί πυλώνας σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως είπε, οι αναπτυξιακοί μας ρυθμοί έφτασαν το 2% την περίοδο 2019 - 2023 και σήμερα, το δεύτερο τρίμηνο του 2024, 2,3% - ένας από τους υψηλότερους στην Ε.Ε. Παρουσιάζονται έτσι πολλές ευκαιρίες για τις γερμανικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα. Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2025-2028, προβλέπονται ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 2,3% για το 2025 και το χρέος μειώνεται με στόχο το 2028 να μειωθεί κατά 20%, φτάνοντας το 133% του ΑΕΠ.

