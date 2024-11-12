easyBoat: Δεύτερος γύρος χρηματοδότησης

Tην έναρξη της δεύτερης καμπάνιας crowdfunding μέσω της Crowdbase ανακοίνωσε η easyBoat.

H easyBoat ιδρύθηκε το 2022 από τους Αλέξανδρο Νάστο και Συμεών Λαλαγκό, υπό την αιγίδα του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, ιδρυτή της easyJet και της easyGroup και πρωτοστατεί στις ναυλώσεις σκαφών. Η καινοτόμος πλατφόρμα της δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς ιδιοκτήτες σκαφών και μεσίτες, παρέχοντας ταυτόχρονα διαφάνεια και ευκολία.

Από την πρώτη της επιτυχημένη καμπάνια crowdfunding, η οποία προσέλκυσε 141 επενδυτές, η easyBoat έχει επεκτείνει τον στόλο της από 10.000 σε 50.000 σκάφη και έχει εισαγάγει καινοτόμες πρακτικές όπως είναι η σύγκριση τιμών σκαφών και η ολοκληρωμένη αντιστοίχιση πτήσεων.

Η easyBoat δραστηριοποιείται σε περιοχές όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κροατία, η Ισπανία και η Τουρκία, ενώ αξιολογεί νέες αγορές για να επεκτείνει το αποτύπωμά της, σύμφωνα με τον κ Νάστο.

Μετά τον επιτυχημένο πρώτο γύρο χρηματοδότησης κατά τον οποίο άντλησε 700.000 €, η easyBoat επιδιώκει τώρα να συγκεντρώσει επιπλέον €1 εκατ. έως €1,5 εκατ.

Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν για την αναβάθμιση της πλατφόρμας, την ανάπτυξη της ομάδας, και την επέκταση του μάρκετινγκ.

Οι προγραμματισμένες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν βελτιωμένες επιλογές πληρωμής, επιπλέον επιλογές γλώσσας και νομίσματος, ενώ θα επιτρέψει σε μεμονωμένους ιδιοκτήτες σκαφών σε όλο τον κόσμο να ενταχθούν στην πλατφόρμα.



