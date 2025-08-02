Συνεδριάζει τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τις πρώτες ποινές σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων και την καταγραφή σοβαρών παρατυπιών σε δύο εταιρείες, το ΕΣΥΔ εισέρχεται σε φάση λήψης αποφάσεων και αναμένεται να συνεδριάσει, τουλάχιστον δύο φορές εντός της ερχόμενης εβδομάδας (η πρώτη φορά τη Δευτέρα) για να επιβάλει κυρώσεις καθώς η ελεγκτική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για τις πρώτες δύο εταιρείες.

Σημειώνεται ότι οι καταγγελίες για τις δύο εταιρείες έχουν ήδη διαβιβαστεί από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ το ΕΣΥΔ - βάσει εντολών του υπουργού - συνεχίζει εντατικούς ελέγχους σε όλες τις διαπιστευμένες εταιρείες πιστοποίησης.

Υπό εξέταση εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης

Η πρώτη υπόθεση αφορά εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, στην οποία διενεργήθηκε έκτακτη αξιολόγηση στις 14 και 15 Ιουλίου 2025. Κατά τον έλεγχο καταγράφηκαν έντεκα Μη Συμμορφώσεις, εκ των οποίων οι τρεις χαρακτηρίστηκαν ιδιαιτέρως σοβαρές. Μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι η εταιρεία είτε υποβάθμισε είτε δεν εντόπισε κρίσιμα ευρήματα στους πελάτες της - όπως ασυμβατότητα ανάμεσα στην δηλωμένη έκταση και την παραγόμενη ποσότητα βιολογικού ελαιόλαδου.

Επιπλέον, σχετική ανώνυμη καταγγελία υποβλήθηκε στο ΕΣΥΔ στις 22 Ιουλίου, με αποτέλεσμα η εταιρεία να κληθεί σε ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την 519η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 30 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η εταιρεία υπέβαλε εκτενές υπόμνημα, με αποτέλεσμα η απόφαση να αναβληθεί για τη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Η αρμόδια διεύθυνση του ΕΣΥΔ έχει εισηγηθεί εξάμηνη αναστολή της διαπίστευσης της εταιρείας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Παράλληλα, προτείνεται νέα αξιολόγηση μετά την πάροδο του εξαμήνου, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν αρθεί οι παρατυπίες και δεν αποκλείεται το Συμβούλιο να εξετάσει ακόμη και την οριστική ανάκληση της διαπίστευσης.

Σοβαρές παρατυπίες και σε δεύτερη εταιρεία

Η δεύτερη περίπτωση αφορά εταιρεία με έδρα την Αθήνα, στην οποία διενεργήθηκε έκτακτη αξιολόγηση στις 28 και 29 Ιουλίου 2025. Οι ελεγκτές του ΕΣΥΔ εντόπισαν εννέα Μη Συμμορφώσεις, μεταξύ των οποίων σύγκρουση συμφερόντων: ο βασικός μέτοχος της εταιρείας πιστοποίησης φέρεται να είναι ταυτόχρονα μέτοχος εταιρείας συμβούλων που συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε έκδοση πιστοποιητικών μελισσοκομίας χωρίς επαρκή τεκμηρίωση των σχετικών επιθεωρήσεων.

Σημειώνεται ότι για την εταιρεία αυτή είχαν προηγηθεί καταγγελίες στο ΕΣΥΔ, στις 17 και 30 Ιουλίου, οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

Συνεχείς έλεγχοι για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας

Όπως σχολιάζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδια στελέχη, οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλες τις διαπιστευμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βιολογικών προϊόντων, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των πιστοποιήσεων, της ορθής καταβολής ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και - πρωτίστως - της ασφάλειας του καταναλωτικού κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

