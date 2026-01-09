Με υψηλά κέρδη 2,30% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κινούμενη σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή εβδομάδα, κλείνοντας σε νέα υψηλά 16 ετών, με την συνολική κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα επίπεδα των 150 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές μετοχές αναμένεται να αναβαθμιστούν σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς το 2026 από τον οίκο Stoxx, μια κίνηση που θα μπορούσε να "ξεκλειδώσει" παθητικές εισροές ύψους 962 εκατ. δολ. προς τις ελληνικές μετοχές, σύμφωνα με την JP Morgan.

Η προοπτική αναβάθμισης της Ελλάδας σε Αναπτυγμένη Αγορά από τον MSCI αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη βάση των διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας τη ρευστότητα και δημιουργώντας προϋποθέσεις για σημαντικές εισροές κεφαλαίων, σύμφωνα με τη Deutsche Bank.

Παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με τη Deutsche Bank, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη δανείων, τα ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και τη σταθερή ποιότητα ενεργητικού.

Η Deutsche Bank ξεχωρίζει την Eurobank, ως την κορυφαία επιλογή, λόγω της ισορροπίας μεταξύ υψηλής ποιότητας ενεργητικού και δυναμικής κερδοφορίας. Οι νέες τιμές-στόχοι που δίνει η Deutsche Bank είναι: Alpha Bank: 4,10 ευρώ, Eurobank: 4,10 ευρώ, Πειραιώς: 8,75 ευρώ, Εθνική Τράπεζα: 15,30 ευρώ, Bank of Cyprus: 10,10 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.207,73 μονάδες, έναντι 2.158,04 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 230%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,10 μονάδες).

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,54% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,86%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με υψηλά κέρδη 5,14%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη 9,14%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος εκτοξεύθηκε στα 2.312,485 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως των πακέτων που έγιναν στη μετοχή της Alpha Bank, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 578,121 εκατ. ευρώ, έναντι 172,18 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή ενισχύθηκε κατά 3,202 δισ. ευρώ, στα 151,768 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του νέου έτους είναι αυξημένη κατά 5,515 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

