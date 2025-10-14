Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση σήμερα για το ΧΑ με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει με απώλειες 1,40% στις 2.056,86 μονάδες.

Σημαντικές ρευστοποιήσεις παρατηρήθηκαν σήμερα με αποτέλεσμα ο Γ.Δ να κινηθεί κάτω από το «ψυχολογικό φράγμα « των 2.100 μονάδων.

Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως σε τράπεζες και blue chips , με αποτέλεσμα ο τραπεζικός δείκτης να εμφανίσει σημαντικές απώλειες. Χαρακτηριστικό της ημέρας ήταν επίσης ο αυξημένος ήταν ο όγκος των συναλλαγών μέσω προσυμφωνημένων εντολών (πακέτα), ειδικά σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 20% του ημερήσιου τζίρου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το ΧΑ έχει εισέλθει σε φάση διόρθωσης προσδιορίζοντας το νέο σημείο στήριξης τις 2.065 μονάδες. Με ενδιαφέρον αναμένεται την Παρασκευή 17/10 η ετυμηγορία της Standard & Poors για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος.

Ειδικότερα τον τραπζικό κλάδο με σημαντικές απώλειες στα χαμηλά της ημέρας (-2,7%) έκλεισε η μετοχή της Αlpha Bank στα 3,6 ευρώ και ακολούθησαν Πειραιώς -2,02% στα 7,280 ευρώ, Eurobank -1,01% στα 3,618 ευρώ, ενώ αμετάβλητη στα 13,680 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Eθνικής Τράπεζας.

Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε ΟΠΑΠ -6,98% και ακολούθησαν ΕΛΧΑ -3,08%, Metlen -2,61%, Cenergy -2,25%, Motor Oil -1,95%, ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο ΔΑΑ +1,7%..

Στο επίκεντρο παραμένει η μετοχή του ΟΠΑΠ μετά την πρόθεση της Alwyn να προχωρήσει σε συγχώνευση εξέλιξη η οποία σύμφωνα με χρηματιστηριακές αναλύσεις που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας, ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της μερισματική ς απόδοση στο μέλλον, παρόλο που η εταιρεία δεσμεύτηκε για διανομή μερίσματος τουλάχιστον 1 ευρώ .

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε στα 139,5 δις. ευρώ και η αξία των συναλλαγών έφθασε τα 318,9 ευρώ εκ των οποίων τα 63,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις συναλλαγές μέσω 30πακέτων που διακινήθηκαν σήμερα.

Από τις 127 μετοχές που κινήθηκαν οι 35 σημείωσαν άνοδο και οι 81 έκλεισαν πτωτικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

