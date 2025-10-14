Λογαριασμός
Μείωση κατά 1,3% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Αύγουστο

Tην μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (12,8%)

Τζίρος

Μείωση 1,3% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Αύγουστο εφέτος και ανήλθε σε 32.321.859 χιλ. ευρώ, έναντι των 32.758.482 χιλ. ευρώ τον Αύγουστο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, την μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (12,8%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (20%).

