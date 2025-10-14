Λογαριασμός
ΑΑΔΕ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των συνοριακών Τελωνείων Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής

Η επέκταση του ωραρίου γίνεται για την περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου και την ομαλή διεξαγωγή των εμπορευματικών ροών μεταξύ Ελλάδας -Αλβανίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση του εμπορίου και την ομαλή διεξαγωγή των εμπορευματικών ροών μεταξύ Ελλάδος -Αλβανίας, επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας των συνοριακών Τελωνείων Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής. 

Συγκεκριμένα, από Τρίτη 14/10/2025 επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας για τα κενά Φορτηγά Οχήματα:
•    από ώρα 22:00 σε 00:00 για την καλοκαιρινή περίοδο (1/4 έως 31/10),
•    από ώρα 21:00 σε 23:00 για τη χειμερινή περίοδο (1/11 έως 31/3).


 

Πηγή: skai.gr

