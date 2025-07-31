Οι εξαγωγές κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν δασμούς 15% από αύριο, Παρασκευή μετά την αποτυχία να εξαιρεθούν πριν από την 1η Αυγούστου, την προθεσμία δηλαδή που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να υπάρξουν εμπορικές συμφωνίες. Το 15% θα ισχύσει μέχρι να υπάρξει διαφορετική συμφωνία στις συνομιλίες που αναμένεται να συνεχιστούν το φθινόπωρο, δήλωσαν σήμερα, Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διπλωμάτες της ΕΕ, διαψεύδοντας τις ελπίδες των παραγωγών για άμεση ανάκαμψη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τους οινοποιούς στην Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία και αλλού, καθώς ο τομέας του ιρλανδικού ουίσκι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ για τις πωλήσεις του.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσαν ότι συνεχίζουν να διαπραγματεύονται εξαιρέσεις για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά και για τον χάλυβα, αλλά οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Ο αμερικανικός δασμός στα ευρωπαϊκά κρασιά και στα οινοπνευματώδη ποτά είναι επί του παρόντος 10%. Οι Βρυξέλλες επιθυμούν να τον μειώσουν στο μηδέν ή, τουλάχιστον για το κρασί, στους συντελεστές του μάλλον ευνοούμενου κράτους (MFN) που καθορίζονται σε σταθερή βάση κόστους ανά λίτρο και όχι σε ποσοστιαίους όρους.

«Η Επιτροπή παραμένει αποφασισμένη να επιτύχει και να εξασφαλίσει τις μέγιστες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών προϊόντων της ΕΕ, όπως το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά. Δεν περιμένουμε ότι το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά θα συμπεριληφθούν στην πρώτη ομάδα που θα ανακοινώσουν οι ΗΠΑ αύριο, επομένως τα προϊόντα αυτά θα εμπίπτουν στο όριο του 15%», δήλωσε ο εκπρόσωπος εμπορίου, Όλοφ Γκιλ.

Οι οινοποιοί επιμένουν ότι το 15% έστω και προσωρινό, θα έβλαπτε τον τομέα, ειδικά σε συνδυασμό με το ισχυρότερο ευρώ.

«Ο δασμός 15% στα κρασιά της ΕΕ, ακόμη και αν εφαρμοστεί για μερικούς μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες όχι μόνο για τους παραγωγούς οίνου της ΕΕ αλλά και για τις αμερικανικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού», δήλωσε ο Ιγκνάσιο Σάντεθ Ρεκάρτε, γενικός γραμματέας του ομίλου Ευρωπαίων παραγωγών οίνου CEEV.

«Σε συνδυασμό με τη μετατόπιση του νομίσματος στην ισοτιμία δολαρίου/ευρώ, η συνολική οικονομική επιβάρυνση για τον τομέα θα μπορούσε να φτάσει το 30%. Οι επενδύσεις θα σταματήσουν και ο όγκος των εξαγωγών θα μειωθεί εν αναμονή της τελικής συμφωνίας», είπε.

Η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών περιλαμβάνει ένα ανώτατο όριο δασμών 15% για τις περισσότερες εισαγωγές της ΕΕ με ορισμένες εξαιρέσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών προϊόντων και των εξαρτημάτων αεροσκαφών, καθώς και ορισμένων μη ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων, όπως ξηροί καρποί και τροφές για κατοικίδια.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον λεπτομερή κατάλογο των εξαιρέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν εκφραστεί αμφιβολίες ότι η αναμενόμενη κοινή δήλωση δεν θα υπογραφεί πριν από την αυριανή προθεσμία.

Οι ΗΠΑ πρόκειται να δημοσιεύσουν εκτελεστικό διάταγμα την Παρασκευή, εφαρμόζοντας τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο που συμφωνήθηκε την Κυριακή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.