Ο πληθωρισμός συνέχισε την ανοδική πορεία του και τον Ιούνιο στις ΗΠΑ, φτάνοντας στο 2,6% σε ετήσια βάση, την ώρα που ολοένα και περισσότεροι νέοι δασμοί επιβάλλονται στα εισαγόμενα προϊόντα.

Οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο απ’ όσο ανέμεναν οι οικονομικοί αναλυτές, που υπολόγιζαν ότι ο πληθωρισμός θα ανερχόταν στο +2,5%, σύμφωνα με τον ιστότοπο οικονομικών πληροφοριών και αναλύσεων MarketWatch.

Τον Μάιο, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,4% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου, ο πληθωρισμός αυξήθηκε επίσης από μήνα σε μήνα, στο 0,3% (από 0,2% τον Μάιο, σε σύγκριση με τον Απρίλιο).

Ο υφέρπων πληθωρισμός (εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων) παρέμεινε και τον Ιούνιο στο ίδιο επίπεδο με τον Μάιο, στο +2,8% σε ετήσια βάση.

Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) στοχεύει σε πληθωρισμό 2% σε ετήσια βάση. Ο στόχος αυτός φαινόταν εφικτός στις αρχές του έτους, όμως απομακρύνθηκε και πάλι.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και κεντρικοί τραπεζίτες αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω αφού τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι δασμοί που έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, τον Ιούνιο παρατηρήθηκε αύξηση στην τιμή των μη αναλώσιμων αγαθών, κατηγορία που περιλαμβάνει τα αυτοκίνητα, τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Πολλά από αυτά τα αγαθά εισάγονται στις ΗΠΑ.

Χθες, Τετάρτη, αφού η Fed αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ο πρόεδρός της Τζερόμ Πάουελ εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις των δασμών αρχίζουν να υλοποιούνται «σε ορισμένες κατηγορίες αγαθών», προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες για τις τιμές δεν θα είναι μηδενικές.

Ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μειωθούν τα επιτόκια και σήμερα επιτέθηκε και πάλι στον Πάουελ, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι «κωλυσιεργεί» και χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ ηλίθιο και πολύ πολιτικοποιημένο για να κάνει αυτή τη δουλειά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

