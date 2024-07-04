Εξορθολογισμό στην πολιτική των επιδομάτων, σε συνεργασία με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, χωρίς να μειωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός, με στόχο να κατευθυνθούν τα επιδόματα σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κατάχρησης ανήγγειλε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει και μια παρέμβαση για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Μιλώντας στο πάνελ με θέμα «The Greek economy: picking up speed» στο οποίο συμμετείχαν ο πρόεδρος του Eurogroup Paschal Donohoe και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο υπουργός τόνισε ότι πυλώνες της εθνικής προσπάθειας είναι η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η συνέχιση των φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και η άσκηση αποτελεσματικής και δίκαιης κοινωνικής πολιτικής, στην οποία εντάσσεται ο εξορθολογισμός της πολιτικής των επιδομάτων.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε την πρόοδο στην ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, καθώς και την πολύ σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας κατά τουλάχιστον 400.000 τα τελευταία πέντε χρόνια. Όλα αυτά δε, σημείωσε ότι τα έχει αναγνωρίσει ο ίδιος ο Economist δίνοντας το βραβείο της χρονιάς το 2023 στην Ελλάδα.

Ο υπουργός παρουσίασε τις προτεραιότητες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το επόμενο δωδεκάμηνο επισημαίνοντας τρία σημεία:

Πρώτον, την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης και των 11 διαφορετικών δράσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που εκτιμάται ότι έως το 2027 θα αποφέρουν επιπλέον έσοδα ύψους 2,5 δισ. ευρώ ετησίως και θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο για τη μείωση των φόρων.

Δεύτερον, την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις τράπεζες και τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα. «Εργαζόμαστε τώρα για την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Αττικής. Παράλληλα θα προχωρήσουμε μέσα στο 2024 στη διευθέτηση της εκκρεμότητας σε σχέση με την Εθνική Τράπεζα και το μερίδιο του ελληνικού Δημοσίου σε αυτήν», ανέφερε.

Τρίτον, την υλοποίηση των νομοθετικών παρεμβάσεων που έχουν αναγγελθεί και περιλαμβάνουν:

Την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με βελτίωση της εποπτείας και με πρωτοβουλίες που θα κάνουν το Χρηματιστήριο πιο ελκυστικό.

Την απλοποίηση του πλαισίου και την παροχή κινήτρων για τις συγχωνεύσεις και την καινοτομία.

Την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τις δημόσιες επενδύσεις, ώστε το πλαίσιο να γίνει πιο σύγχρονο, καθώς και τον μετασχηματισμό του Υπερταμείου και των θυγατρικών του. «Σήμερα πολλοί θεωρούν το Υπερταμείο ως ταμείο των δανειστών. Θα γίνει ένα ταμείο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, με την ίδρυση του νέου Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου κατά το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Σημείωσε επίσης την μεταρρύθμιση που θα προωθηθεί κατά το πρότυπο της ΔΕΗ έτσι ώστε οι θυγατρικές του Υπερταμείου να γίνουν πιο σύγχρονες και πιο φιλικές προς τους πολίτες. Η σχετική νομοθεσία θα ψηφιστεί τον Ιούλιο.

«Η Ευρώπη, πρόσθεσε, μέσα στους ταραχώδεις καιρούς που ζούμε, πρέπει να δει πώς θα ενισχύσει την στρατηγική της αυτονομία και την ανταγωνιστικότητά της. Και ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Ευρώπη, η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει την ανθεκτικότητά της απέναντι στις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες προχωρώντας μπροστά με το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης».

Ο υπουργός επεσήμανε τέλος την ανάγκη άμεσης προώθησης της Ένωσης των κεφαλαιαγορών, ώστε τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στην ΕΕ και ωφελούν σήμερα τρίτες χώρες, να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή οικονομία.

