Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,63% και στα 140,68 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Άνοδος 0,63% και140,68 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,63%- Στα 140,68 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.470 μονάδων, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αγορά συμπλήρωσε τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,23%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.471,26 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,63%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.474,67 μονάδες (+0,86%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 140,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.634.347 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean (+3,77%), της Τιτάν (+2,79%), της Ελλάκτωρ (+2,55%), της Jumbo (+2,53%) και της Eurobank (+2,21%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,23%), της Viohalco (-0,67%), της Εθνικής (-0,66%) και του ΟΛΠ (-0,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 7.934.317 και 5.225.093 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 20,64 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 17,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 41 πτωτικά και 31 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:Frigoglass +9,73% και της Attica Bank +7,66%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) -29,01% και Prodea -9,09%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 35,0000 +2,79%

ALPHA BANK: 1,6250 +0,31%

AEGEAN AIRLINES: 11,0000 +3,77%

VIOHALCO: 5,9000 -0,67%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6000 +0,11%

ΔΑΑ:7,7700 -0,13%

ΔΕΗ: 12,3800 +0,73%

COCA COLA HBC:32,3400 +0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0100 +2,55%

ΕΛΠΕ: 7,0400 +0,72%

ELVALHALCOR: 1,9260 -1,23%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8080 -0,66%

ΕΥΔΑΠ: 5,7200 -0,52%

EUROBANK: 2,1240 +2,21%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,5400 +0,67%

MOTOR OIL: 21,5800 +1,79%

JUMBO: 25,9400 +2,53%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,2000 +0,56%

ΟΛΠ:27,8500 -0,54%

ΟΠΑΠ: 16,0000 +0,25%

ΟΤΕ: 16,0000 +0,69%

AUTOHELLAS:11,0400 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9500 +0,77%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8800 -0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5000 -0,20%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark