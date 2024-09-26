Στασιμότητα για τη γερμανική οικονομία προβλέπουν για φέτος τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις η γερμανική οικονομία θα συρρικνωθεί φέτος κατά 0,1% και θα αναπτυχθεί με ρυθμό μόλις 0,8% το 2025.

Ειδικότερα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Γερμανίας θα περιοριστεί κατά 0,1% το 2024, σύμφωνα με κυρίαρχα γερμανικά οικονομικά ινστιτούτα, τα οποία σήμερα δημοσιοποίησαν τις προβλέψεις τους, τις οποίες χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ως σημείο αναφοράς για να διαμορφώσει τις δικές της εκτιμήσεις και οι οποίες δημοσιεύονται δύο φορές τον χρόνο. Τον Μάρτιο ανέμεναν επέκταση της οικονομίας κατά 0,1%.

«Εκτός από την οικονομική ύφεση, η γερμανική οικονομία επιβαρύνεται, επίσης, από διαρθρωτικές αλλαγές», δήλωσε η Geraldine Dany-Knedlik, επικεφαλής προβλέψεων και οικονομικής πολιτικής στο DIW με έδρα το Βερολίνο.

Οι ανησυχίες αυξάνονται τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τη φαινομενική υποχώρηση που καταγράφει η οικονομία της Γερμανίας, με τον βασικό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας να έχει πληγεί ιδιαίτερα. Η αδυναμία της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης επιβαρύνει την ευρύτερη ζώνη του ευρώ, με την ανάκαμψη, όπως καταγράφηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, στο μπλοκ των 20 κρατών να φθίνει.

Η Bundesbank έχει προειδοποιήσει ότι η Γερμανία μπορεί να βρίσκεται ήδη σε ύφεση, με πιθανή νέα συρρίκνωση το τρίτο τρίμηνο, μετά από πτώση 0,1% το δεύτερο τρίμηνο.

«Απανθρακοποίηση, ψηφιοποίηση και δημογραφική αλλαγή - παράλληλα με τον ισχυρότερο ανταγωνισμό με εταιρείες από την Κίνα - έχουν πυροδοτήσει διαδικασίες διαρθρωτικής προσαρμογής που μειώνουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας», δήλωσε η Dany-Knedlik.

Το επόμενο έτος, η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 0,8%, προβλέπουν τα ινστιτούτα. Πρόκειται για πιο αδύναμη επίδοση από το 1,4% που έδιναν στις εαρινές προβλέψεις τους.

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία αναμένεται να παραμείνει κοντά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του 2% έως το 2026.

Τα πέντε γερμανικά ινστιτούτα που συντάσσουν τις προβλέψεις είναι το DIW, το Ifo με έδρα το Μόναχο, το IfW στο Κίελο, το IWH στο Halle και το RWI με έδρα το Έσσεν. Το Wifo και τα ινστιτούτα IHS στη Βιέννη συμβάλλουν επίσης.

Η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να δημοσιοποιήσει επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις τον επόμενο μήνα.

