ECOFIN: Μετά την έγκριση της αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης η απορρόφηση θα φτάσει στο 64%

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης συμμετείχε χθες και σήμερα, στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ECOFIN οι υπουργοί ενέκριναν τα αναθεωρημένα Εθνικά Σχέδια που υπέβαλαν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ισπανία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου περιλαμβάνει:

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» για την αγορά πρώτης κατοικίας, με επιδοτούμενο επιτόκιο.

Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης 37.000 απογευματινών χειρουργείων, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα νοσοκομεία της χώρας.

Μικρής έκτασης τροποποιήσεις στην περιγραφή ορισμένων δράσεων και οροσήμων του 5ου αιτήματος πληρωμής, το οποίο υπεβλήθη από τη χώρα μας στις 20 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω αίτημα αφορά στην εκταμίευση πόρων 3,13 δισ. ευρώ (1,35 δισ. από επιχορηγήσεις και 1,78 δισ. από δάνεια), ενώ με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία αναμένεται στο προσεχές διάστημα οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέρχονται πλέον σε 21,3 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 64% των συνολικών πόρων που της αναλογούν.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά διαρθρωτικά σχέδια για 21 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα καθώς επίσης και συστάσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για οκτώ κράτη μέλη (Βέλγιο, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία). Υπενθυμίζεται ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που υπέβαλε η χώρα μας, προβλέπει αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών κατά 3,7 δισ. για το 2025, ωστόσο η διαφαινόμενη υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού για το 2024 δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω θετικές πρωτοβουλίες, ιδίως μειώσεις φόρων, που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό το φθινόπωρο στη ΔΕΘ.

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Για την Ελλάδα προκύπτουν δύο θετικές ειδήσεις από τη συνεδρίαση του ECOFIN. Η έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Διαρθρωτικού Προγράμματος της χώρας επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά ότι η οικονομία μας αντιμετωπίζεται με εμπιστοσύνη στις Βρυξέλλες. Η πατρίδα μας προχωρώντας με δημοσιονομική σύνεση και φιλοεπενδυτική πολιτική έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ανέβει ακόμα ψηλότερα. Από την άλλη πλευρά, η έγκριση των τροποποιήσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης επιτρέπει να προχωρήσουν με ταχύτητα προγράμματα όπως το ‘’Σπίτι μου ΙΙ’’, για το οποίο διαπραγματευτήκαμε σκληρά. Ενώ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι απορροφήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουν φτάσει στο 64%».

Στη συνεδρίαση του Eurogroup με θέμα τις οικονομικές προκλήσεις για την Ευρωζώνη κατά την επόμενη πενταετία ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι είναι πιεστική ανάγκη πλέον για την Ευρώπη να δράσει γρήγορα και εστίασε σε έξι βασικούς άξονες:

Την εξεύρεση πόρων για την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης, ώστε να κινητοποιηθούν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις.

Τη θέσπιση Πανευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων.

Τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών για τις επιχειρήσεις.

Την υιοθέτηση ουσιαστικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης πολιτικής για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, με αντίστοιχα χρηματοδοτικά και δημοσιονομικά εργαλεία.

Στη συζήτηση με θέμα την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών ενέργειας, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του άτυπου δείπνου που παρέθεσε στους υπουργούς η Πολωνική Προεδρία, ο Έλληνας υπουργός επεσήμανε ότι μια βασική πηγή του προβλήματος είναι ο κατακερματισμός του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και η απουσία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, που επηρεάζει ιδιαίτερα τις χώρες τις Ευρώπης που βρίσκονται προς την ανατολή, όπως αποδεικνύουν πολλές μελέτες. «Δεν αρκούν οι σημαντικές επενδύσεις που έχουμε πραγματοποιήσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. «Θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, με προώθηση, μεταξύ άλλων, των διασυνοριακών διασυνδέσεων. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις, αξιοποιώντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δημόσιες επενδύσεις διασφαλίζοντας τους απαραιτήτους πόρους. Και βέβαια δεν θα πρέπει να αποκλείουμε επενδύσεις σε φυσικό αέριο, όπως συμβαίνει σήμερα, καθώς είναι σαφές ότι θα παραμείνει μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να αντικατασταθεί πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Σε αυτό το πλαίσιο παρέπεμψε στις προτάσεις, όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και τη ρύθμιση των εκπομπών ρύπων, που περιλαμβάνονται στην ανοικτή επιστολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο πλαίσιο του Προγεύματος του ECOFIN διεξήχθη συζήτηση για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία, παρουσία του Ουκρανού υπουργού Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι στις 10 Ιανουαρίου ξεκίνησε η καταβολή χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο της απόφασης των G7 για χορήγηση δανείου με μόχλευση των εκτάκτων κερδών που προέρχονται από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του ECOFIN, η Πολωνική Προεδρία παρουσίασε τις προτεραιότητες του προγράμματός της, δίνοντας έμφαση στο κρίσιμο ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Εν συνεχεία συζητήθηκε το θέμα την απλοποίησης και μείωσης των διοικητικών βαρών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αναμένει με ενδιαφέρον τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου, και ότι προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και όλων των εμπλεκομένων φορέων ώστε να έχουμε σύντομα θετικά αποτελέσματα. «Έχουμε συζητήσει επανειλημμένως για αυτό το ζήτημα και όλοι συμφωνούμε ότι απαιτούνται άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες. Είναι, όμως, κρίσιμο να ξεφύγουμε από τη θεωρία, μετατρέποντας τις δηλώσεις και τις δεσμεύσεις σε απτά αποτελέσματα. Μετά από 25 χρόνια που το συζητούμε είναι επιτακτική ανάγκη να το κάνουμε πράξη!», τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων ο κ. Χατζηδάκης είχε διμερή συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του Jörg Kukies, συζητώντας μια σειρά από ζητήματα προτεραιότητας για την ΕΕ αυτήν την περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

