Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,27%, στα 93,20 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Ελλάκτωρ, του ΟΛΠ και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.426,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,27%.

Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε εύρος διακύμανσης 8,34 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.428,71 μονάδες (+0,45%) και κατώτερη τιμή στις 1.420,37 μονάδες (-0,14%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 93,20 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 19.628.812 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+3,65%), του ΟΛΠ (+2,39%), της Ελλάκτωρ (+2,02%), της Eurobank (+1,61%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,59%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ττιάν (-2,50%), της Autohellas (-1,53%), της Viohalco (-1,35%) και της Aegean Airlines (-1,06%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Εθνική, διακινώντας 4.454.856 και 2.882.863 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 23,50 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 6,84 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 43 μετοχές, 63 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Moda Bango +5,43% A.S. Company +5,43% και A.S. Company +3,70%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος -10,00% και Doppler -9,71%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,2500 -2,50%

ALPHA BANK: 1,5440 -0,26%

AEGEAN AIRLINES: 11,2500 -1,06%

VIOHALCO: 5,8500 -1,35%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6400 +1,46%

ΔΕΗ: 10,9400 -0,18%

COCA COLA HBC: 31,6200 αμετάβλητη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5200 +2,02%

ΕΛΠΕ: 8,1850 +0,55%

ELVALHALCOR: 1,8280 -0,98%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1920 +1,14%

ΕΥΔΑΠ: 5,6700 -0,53%

EUROBANK: 2,0870 +1,61%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2500 +0,57%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6800 -0,30%

MOTOR OIL: 25,5800 +3,65%

JUMBO: 26,2800 -0,68%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,4000 -1,01%

ΟΛΠ:25,7000 +2,39%

ΟΠΑΠ: 14,7200 -0,20%

ΟΤΕ: 13,4600 -0,30%

AUTOHELLAS: 11,5800 -1,53%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,5630 -0,06%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1400 +1,27%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1800 +1,59%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

