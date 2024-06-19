Λογαριασμός
Ιουλία Τσέτη για εκλογές στον ΣΕΒ: Η παρακαταθήκη έχει δημιουργηθεί - Ευθύνη όλων μας η ενεργός συμμετοχή

Άνοιξε ένας δρόμος καταστατικά δημοκρατικών διαδικασιών και δημιουργήθηκε μία παρακαταθήκη για κάθε επιχειρηματία που θα θελήσει να διεκδικήσει συμμετοχή στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δήλωσε η κα Τσέτη

Ιουλία_Τσέτη

«Ο ουσιαστικός σκοπός επιτεύχθηκε, με τη διεξαγωγή εκλογών για πρώτη φορά στα 117 χρόνια από την ίδρυση του φορέα» ανέφερε σε δήλωσή της η Ιουλία Τσέτη, η οποία ήταν υποψήφια για τη θέση του προέδρου, αλλά δεν εξελέγη.

Ειδικότερα, η Ιουλία Τσέτη, ανέφερε: «Ευχαριστώ όλες και όλους για την υποστήριξή σας. Ο ουσιαστικός σκοπός επιτεύχθηκε, με τη διεξαγωγή εκλογών για πρώτη φορά στα 117 χρόνια από την ίδρυση του φορέα. 'Ανοιξε ένας δρόμος καταστατικά δημοκρατικών διαδικασιών και δημιουργήθηκε μία παρακαταθήκη για κάθε επιχειρηματία που θα θελήσει να διεκδικήσει συμμετοχή στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Πλέον είναι ευθύνη όλων η ενεργός συμμετοχή στην καθημερινότητα του φορέα, προκειμένου να πάμε τον ΣΕΒ εκεί που του αξίζει. Έτσι θα κάνουμε το "Μαζί", πράξη. Στην καθημερινότητα».

