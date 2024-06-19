Αυξημένες επιχορηγήσεις και φορολογικά κίνητρα θα υπάρξουν για συγχωνεύσεις- καινοτομία, ενώ σύντομα θα δημοσιοποιηθεί το νομοσχέδιο για εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο για τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις (Mergers & Acquisitions Summit) που διοργανώνει το Money Review, λέγοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί ένα σύγχρονο, απλό και διαφανές πλαίσιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, φορολογικά κίνητρα και αυξημένες επιχορηγήσεις από το ΕΣΠΑ και την Αναπτυξιακή Τράπεζα για συγχωνεύσεις και επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μετεξέλιξη της οικονομίας, καθώς οδηγούν στη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο δυναμικών επιχειρήσεων που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και προσφέρουν παράλληλα περισσότερες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, συνδέονται με την προσέλκυση επενδύσεων που συνεπάγεται εισροή κεφαλαίων στη χώρα, αλλά και συχνά εισροή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, εκτός από την αξιόπιστη οικονομική πολιτική, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την καλλιέργεια ενός κλίματος φιλικού προς τις επενδύσεις, η κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

Νομοσχέδιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς που θα κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση. «Σήμερα υπάρχει ένα διάσπαρτο και αποσπασματικό πλαίσιο που ξεκινάει από το 1972 και απλώνεται σε νόμους διαφορετικών δεκαετιών. Και αυτό, όπως είναι λογικό, δεν συμβάλει σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις και επενδυτές που θέλουν να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Το νομοσχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις- εκτός από τα κίνητρα που θεσπίστηκαν πριν από 3 χρόνια από την κυβέρνηση- αλλά και για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς, όπως σημείωσε ο υπουργός, η καινοτομία και η μεγέθυνση είναι έννοιες σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες.

Πρόσθετα χρηματοδοτικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία από το ΕΣΠΑ και την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα εφαρμοστούν έως το φθινόπωρο. Προβλέπεται συγκεκριμένα περαιτέρω επιχορήγηση για επενδύσεις από επιχειρήσεις που αποτελούν προϊόν συγχώνευσης, ώστε να έχουν οι εταιρίες αυτές επιπλέον μέσα για μεγέθυνση και καινοτομία.

«Οι βιώσιμοι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης προϋποθέτουν μια πιο ανταγωνιστική οικονομία. Και αυτή, με τη σειρά της, προϋποθέτει μεγαλύτερες, πιο εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Με κίνητρα και χωρίς εξαναγκασμούς γιατί δεν είμαστε σοβιετική χώρα, αλλά δεν υπάρχει οικονομολόγος ανεξαρτήτως πολιτικής κατεύθυνσης που να μην προτείνει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

