Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη 1,98%- Στα 161,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ανέκαμψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά το χθεσινό "ξεπούλημα", αν και η αρχική προσπάθεια ανάκαμψης των ευρωπαϊκών αγορών εξασθένισε, με αποτέλεσμα και η εγχώρια αγορά να περιορίσει τα αρχικά της κέρδη που ξεπερνούσαν το 3%.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, της Μυτιληναίος και της Motor Oil.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.367,78 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,98%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.383,60 μονάδες (+3,16%).
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ, ενώ χθες είχε μειωθεί κατά περίπου 6 δισ. ευρώ.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 161,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.675.229 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,57%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+5,49%), της ΔΕΗ (+5,35%), της Μυτιληναίος (+4,97%), της Motor Oil (+4,31%), της Elvalhalcor (+3,59%), της Autohalleas (+3,58%) και της Πειραιώς (+3,51%).
Αντιθέτως, πτώση σημείωσε μόνο η μετοχή της Jumbo (-0,43%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.543.117 και 8.508.946 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 26,60 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 24,11 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 93 μετοχές, 13 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Unibios +13,03% και Frigoglass +10,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,38% και Medicon -4,10%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 30,0000 +0,17%
ALPHA BANK: 1,5395 +1,82%
AEGEAN AIRLINES: 10,3400 +2,38%
VIOHALCO: 5,3000 +1,15%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,2400 +1,12%
ΔΑΑ:7,5300 +1,35%
ΔΕΗ: 11,0200 +5,35%
COCA COLA HBC: 31,5200 +0,19%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8180 +1,00%
ΕΛΠΕ: 6,9100 +1,62%
ELVALHALCOR: 1,7300 +3,59%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,2120 +0,53%
ΕΥΔΑΠ: 5,3100 +1,34%
EUROBANK: 1,9300 +2,20%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9500 +0,72%
MOTOR OIL: 21,8000 +4,31%
JUMBO: 22,9800 -0,43%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,8000 +4,97%
ΟΛΠ: 25,3000 +1,61%
ΟΠΑΠ: 15,0600 +1,62%
ΟΤΕ: 14,8000 +5,49%
AUTOHELLAS: 10,9800 +3,58%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6000 +3,51%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,5000 +2,14%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,0200 +0,90%
