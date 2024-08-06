Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη 1,98%- Στα 161,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ανέκαμψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά το χθεσινό "ξεπούλημα", αν και η αρχική προσπάθεια ανάκαμψης των ευρωπαϊκών αγορών εξασθένισε, με αποτέλεσμα και η εγχώρια αγορά να περιορίσει τα αρχικά της κέρδη που ξεπερνούσαν το 3%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, της Μυτιληναίος και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.367,78 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,98%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.383,60 μονάδες (+3,16%).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ, ενώ χθες είχε μειωθεί κατά περίπου 6 δισ. ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 161,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.675.229 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,57%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+5,49%), της ΔΕΗ (+5,35%), της Μυτιληναίος (+4,97%), της Motor Oil (+4,31%), της Elvalhalcor (+3,59%), της Autohalleas (+3,58%) και της Πειραιώς (+3,51%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσε μόνο η μετοχή της Jumbo (-0,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.543.117 και 8.508.946 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 26,60 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 24,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 93 μετοχές, 13 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Unibios +13,03% και Frigoglass +10,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,38% και Medicon -4,10%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,0000 +0,17%

ALPHA BANK: 1,5395 +1,82%

AEGEAN AIRLINES: 10,3400 +2,38%

VIOHALCO: 5,3000 +1,15%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,2400 +1,12%

ΔΑΑ:7,5300 +1,35%

ΔΕΗ: 11,0200 +5,35%

COCA COLA HBC: 31,5200 +0,19%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8180 +1,00%

ΕΛΠΕ: 6,9100 +1,62%

ELVALHALCOR: 1,7300 +3,59%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2120 +0,53%

ΕΥΔΑΠ: 5,3100 +1,34%

EUROBANK: 1,9300 +2,20%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9500 +0,72%

MOTOR OIL: 21,8000 +4,31%

JUMBO: 22,9800 -0,43%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,8000 +4,97%

ΟΛΠ: 25,3000 +1,61%

ΟΠΑΠ: 15,0600 +1,62%

ΟΤΕ: 14,8000 +5,49%

AUTOHELLAS: 10,9800 +3,58%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6000 +3,51%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,5000 +2,14%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,0200 +0,90%

