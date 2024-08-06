Με πόρους ύψους 11.250.000 ευρώ ενισχύει το Υπουργείο Εσωτερικών τους Δήμους, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους Συνδέσμους Ύδρευσης – Αποχέτευσης της χώρας, με στόχο την άμεση υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Στην Πρόσκληση, την οποία υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας ΙΙ» καλούνται οι Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις

Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Σύνδεσμοι ύδρευσης αποχέτευσης, να προχωρήσουν στην υποβολή προτάσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων».

Στόχος της πρόσκλησης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω της βελτίωσης του επιπέδου διαχείρισης των υδάτων και των υποδομών

παροχής πόσιμου νερού.

Ειδικότερα, με την παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτούνται αποκλειστικά οι παρακάτω δράσεις:

Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων

Υπηρεσία παροχής αφαλατωμένου νερού μέσω ενοικίασης συστημάτων αφαλάτωσης

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο πρότασης μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου, που εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση, θα χρηματοδοτηθούν από αντίστοιχη δράση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.