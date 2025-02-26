Μειωμένες πωλήσεις, σε σχέση με πέρυσι, είχε η πλειοψηφία των εμπόρων κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, που ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ το 55% των εμπόρων δήλωσαν ότι η εφετινή εκπτωτική περίοδος ήταν χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη και μόνο ένας στους δέκα δήλωσε ότι πήγε καλύτερα ενώ ένα στοιχείο που θα διερευνηθεί περισσότερο είναι ότι εφέτος τον Ιανουάριο, για πρώτη φορά, καταγράφηκε αρνητική κίνηση και ως καλύτερη περίοδος από άποψη ζήτησης ήταν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Όπως επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου της ΕΣΕΕ, η αύξηση του τζίρου που παρατηρήθηκε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, δεν κάλυψε το κενό του Ιανουαρίου ενώ οι λόγοι που υπήρξε αρνητική κίνηση εκτιμάται ότι είναι το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και οι οικονομικές και φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών.

Στο μεταξύ, οι έμποροι που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζονται διχασμένοι όσον αφορά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Το 58% των συμμετεχόντων δήλωσε πως θα παρατείνει τις εκπτώσεις και πέραν της λήξης τους την Παρασκευή, προκειμένου να αντλήσει ρευστότητα ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων, κυρίως οι μικρότερες, ζητούν τη μείωση της διάρκειας της εκπτωτικής περιόδου έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διενέργεια προσφορών.

Σε ό,τι αφορά στον τζίρο του λιανεμπορίου το 2024, η γενική μεταβολή του τζίρου ήταν +2,4% (με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ). Εξαιρουμένων τροφίμων και καυσίμων, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία δηλαδή οι μικρότερες επιχειρήσεις παρουσίασαν μείωση τζίρου κατά 1,8%, ενώ οι εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία εμφάνισαν αύξηση τζίρου κατά 5,1%.

Οι κατηγορίες προϊόντων που εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων ήταν τα καλλυντικά (+12%), γεγονός που αποδίδεται και στον τουρισμό, τα προϊόντα που πωλούνται σε υπαίθριες αγορές (+7,9%) και τα μεταχειρισμένα είδη (+7.7%), κατηγορία που εμφανίζεται πρώτη φορά επίσημα σε μετρήσεις. Τη μεγαλύτερη μείωση τζίρου (-7,5%) εμφάνισαν οι ηλεκτρικές συσκευές, γεγονός που ερμηνεύεται και από την απουσία επιδοτούμενων προγραμμάτων αγοράς ηλεκτρικών συσκευών. Ενώ επισημάνθηκε ότι μπορεί να αποτελεί και μια ένδειξη ότι οι καταναλωτές αποφεύγουν να επενδύουν σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά, στοιχείο που μπορεί να αποκτήσει πιο σταθερά χαρακτηριστικά.

Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των πωλήσεων στις χειμερινές εκπτώσεις έγινε στα φυσικά καταστήματα, γεγονός που ερμηνεύτηκε από τους αναλυτές της ΕΣΕΕ ως υστέρηση των μικρών επιχειρήσεων από τα ψηφιακά κανάλια αλλά ταυτόχρονα, όπως επισημάνθηκε, και άλλες έρευνες δείχνουν ότι αναζωπυρώνεται η διάθεση των καταναλωτών να ψωνίζουν από φυσικά καταστήματα αναζητώντας προσφορές και τις εκπτώσεις.

Τέλος, ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση γι' αυτό και το επόμενο διάστημα η ΕΣΕΕ, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, ξεκινάει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, σχετικά με τις μικροπιστώσεις, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία που έχει για τον κλάδο ο ψηφιακός μετασχηματισμός του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

