«Βουτιά» άνω του 2% σημειώνει το πετρέλαιο λόγω...Τραμπ

«Βουτιά» άνω του 2% σημειώνουν οι τιμές πετρελαίου την Τρίτη, εξαιτίας της εξωτερικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί διπλωματικές κινήσεις για ειρήνη στην Ουκρανία, ετοιμάζεται για έναν εμπορικό πόλεμο με πρώην συμμάχους και σχεδιάζει περαιτέρω κυρώσεις στο Ιράν.

Ειδικότερα, το Brent παράδοσης Μαΐου χάνει 2,58% ή 1,93 δολάρια στα 72,39 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI διολισθαίνει κατά 2,67% ή 1,89 δολάρια στα 68,81 δολάρια το βαρέλι.

Μια ειρηνευτική συμφωνία του Τραμπ με τη Μόσχα «προμηνύει την άρση των ρωσικών κυρώσεων, φέρνοντας ενδεχομένως την απεριόριστη ρωσική προσφορά πίσω στην αγορά», δήλωσε ο Tamas Varga, υψηλόβαθμο στέλεχος της PVM.

Ο Τραμπ ετοιμάζεται επίσης για εμπορικό πόλεμο με Καναδά, Μεξικό και Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δασμοί κατά των καναδικών και μεξικανικών εισαγωγών που έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν στις 4 Μαρτίου βρίσκονται «στην ώρα τους και στο χρονοδιάγραμμα», παρά τις προσπάθειες των δύο εμπορικών εταίρων να καθησυχάσουν τις ανησυχίες του Τραμπ σχετικά με την ασφάλεια των συνόρων και τη φαιντανύλη. Οι αναλυτές λένε ότι οι δασμοί θα είναι αρνητικοί για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου.

Στο μεταξύ, η εκστρατεία της «μέγιστης πίεσης» του Τραμπ κατά του Ιράν για να καταπνίξει τις εξαγωγές πετρελαίου συνεχίστηκε τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ έπληξαν το Ιράν με δεύτερη δέσμη κυρώσεων αυτόν τον μήνα.

Το Ιράν είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον OPEC, αντλώντας 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιανουάριο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters για την παραγωγή του OPEC.

Επίσης, τη Δευτέρα, στην τρίτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ κατέγραψε 73 πλοία που επιτρέπουν την παράκαμψη των κυρώσεων, γνωστά ως «σκιώδης στόλος», ενώ η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε 40 πλοία για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

